طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة.. 7 خطوات بوصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت، وذلك لسهولة تحضيرها داخل المنزل في خطوات بسيطة، نستعرضها خلال السطور التالية، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

- المقادير:

1 كيس مكرونة خواتم

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

1 كوب فلفل ألوان مفروم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

2 كوب عصير طماطم مسبكة

ملح

بهارات

فلفل أسود

زيت

- طريقة تحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة:

اسلقي المكرونة داخل الماء المغلي على النار، ومن ثم أضيفي لها الملح.

في الخطوة التالية، شوحيها على النار مع البصل داخل الزيت.

ضيفي البهارات مع كل من الملح والفلفل الرومي والفلفل الأسود.

قلبي الخليط على النار، واتركي اللحمة حتى تتسبك.

ضيفي عصير الطماطم المسبكة.

في النهاية ضيفي الخليط إلى المكرونة وقدميها في طاجن خاص بها.

مكرونة سباجيتي باللحمة المفرومة

- المقادير:

مكرونة سباجيتي

لحمة مفرومة

بصل

جزر

كوسة

ثوم

طماطم

صلصة طماطم

بهارات

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة سباجيتى باللحمة المفرومة

- قومي بسلق المكرونة داخل الماء المغلي، وضيفي لها الملح، واتركيها حتى تنضج.

- شوحي اللحم المفروم على النار في السمنة.

- ضيفي البهارات والفلفل الأسود.

- قطعي كل من الجزر والكوسة مكعبات صغيرة، وشوحيهم مع اللحم المفروم على النار.

- ضيفي إليهم الطماطم المفرومة وقلبي الخلط جيدًا.

- في الخطوة التالية ضيفي الماء إلى صلصة الطماطم.

- يضاف خليط صلصة الطماطم إلى اللحم المفروم والخضار.

- قلبي الخليط وضيفي الملح واتركيهم حتى الغليان وتمام النضج.

- ضيفي كمية قليلة من الماء حسب الرغبة.

- في النهاية قدمي المكرونة المسلوقة وضعي فوقها اللحم المفروم على الوجه.

مكرونة مقصوصة باللحمة المفرومة والصوص البني

- المقادير:

نصف كيلو مكرونة

2 ملعقة كبيرة بودرة ديمى جلاس

نصف كيلو لحمة مفرومة

1 ثمرة بصل مفروم

نصف لتر مرقة لحمة

8 فص ثوم مفروم

ورقة لورا

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة مقصوصة باللحمة المفرومة والصوص البني

- تُسلق المكرونة داخل الماء المغلي والملح.

- يُشوح كل من البصل والثوم المفرومين سويًا، مع ورقة اللورا داخل الزيت على النار.

- ضيفي اللحمة المفرومة وقومي بالتقليب حتى لا يحدث تكتل.

- تضاف بودرة الديمي جلس ومن ثم قومي بالتقليب الجيد.

- ضيفي الفلفل الأسود والملح ومرقة اللجمة، واتركي اللحم المفروم حتى ينضج.

- توضع المكرونة داخل طبق التقديم، مع الصوص واللحم المفروم.

- قومي بتزيين طبقك بأعواد زعتر طازج وطماطم مقطعة.

مكرونة ميكس جبن باللحمة المفرومة

- المقادير:

مكرونة مقصوصة

جبن رومي مبشور

جبن موتزاريلا

جبن شيدر مبشور

لحمة مفرومة

دجاج مفرومة

طماطم مبشورة

بصل

ثوم

كرفس

زعتر

زبدة

زيت

صلصة طماطم

بهارات لحمة

ثوم وبصل بودرة

جنزبيل

طريقة تحضير مكرونة ميكس جبن باللحمة المفرومة

سخني الثوم مع الزبدة وضيفي إليهم الطماطم المبشورة على النار.

في الخطوة التالية ضيفي الماء المغلي والصلصة واتركيهم على النار، حتى تتسبك الصلصة.

ومن ثم أضيفي الدجاج مع كرات اللحم في الصلصة.

ضيفي المكرونة فيما بعد وقلبيها جيدًا.

رشي الجبن على الوجه فيما بعد.

لعمل اللحمة:

اخلطي اللحمة مع كل من، الكرفس والبصل والثوم والزعتر والبصل البودرة والجنزبيل، والملح والفلفل في الكبة.

شكليهم على شكل كرات، واقليها في كمية كبيرة من الزيت الساخن.

لتحضير الدجاج:

اخلطي الدجاج أيضًا مع كل من الكرفس والبصل والثوم والزعتر والبصل البودرة والجنزبيل، والملح والفلفل داخل الكبة.

شكليه على شكل كرات، ثم ضعيه في الزيت.