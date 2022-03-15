أغاني عيد الأم 2022 بين الزمن الجميل والألفية الجديدة: «فرح والدتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهنئة عيد الأم 2022.. أجمل 6 عبارات رومانسية ومعبرة

أفكار هدايا عيد الأم حسب برج والدتك.. «هات اللي يفرحها»

أفكار هدايا عيد الأم للحضانات.. فلاشة أو حجز جيم أو كوبون خصم

أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن.. عمرة أو خزنة أو دهب

أغاني عيد الأم 2022.. وسيلة يلجأ لها العديد من الأشخاص للتعبير عن حبهم الشديد لأمهاتهم، إذ تحمل العديد من المعاني والتعبيرات التي يصعب وصفها، لذلك يفضلها البعض كنوع من التعبير عن مشاعرهم المختلفة.

أغاني عيد الأم 2022

وخلال تلك السطور نستعرض قائمة خاصة من أغاني عيد الأم، والتي يمكن تحميلها كوسيلة للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان والتقدير لها، وهي:

1- أغاني الزمن الجميل

- يا ست الحبايب

تعد هذه الأغنية أيقونة الاحتفال بعيد الأم على مر أجيال مختلفة، فهي من غناء الفنانة الراحلة فايزة أحمد، وتأليف حسين السيد، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وطرحت عام 1958.

- أغنية أمي

من غناء دلوعة السينما المصرية الراحلة شادية، وكلمات عبد الرحيم منصور، وألحان دكتور جمال سلامة.

- سِيد الحبايب

غنتها أيضًا النجمة الراحلة شادية عام 1962، من تأليف فتحي قورة، وألحان الموسيقار الراحل منير مراد.

- صباح الخير يا مولاتي

قدمتها السندريلا سعاد حسني عام 1986، من تأليف الراحل صلاح جاهين، وألحان كمال الطويل.

- ماما يا حلوة

غنتها أيضًا شادية، من ألحان منير مراد، وكلمات كمال منصور.

- بوسة على الخد

هي الأغنية الرسمية لمسلسل «أوراق الورد»، ومن كلمات عبدالوهاب محمد، وموسيقى بليغ حمدي.

- أحن قلب يا أمي

غناها نجم الطرب الراحل محمد فوزي، ومن تأليف عبد العزيز سلام، وعرضت خلال أحداث فيلم «كل دقة في قلبي» عام 1959.

- كل سنة وأنت طيبة يا مامتي

قدمتها الفنانة الجزائرية الراحلة وردة، من تأليف عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

أغاني عيد الأم في الألفية الجديدة

- الست دي أمي

قدمها الفنان خالد عجاج عام 2000، وحققت نجاحًا باهرًا في الألفية الجديدة، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان رياض الهمشري.

- أوبريت أمي ثم أمي

كما يعد هذا الأوبريت من الأغاني الشهيرة والمؤثرة في نفوس الأجيال الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعري، وشارك في تقديمها نخبة من الفنانين، من بينهم، تامر حسني، جنات، رامي عياش، يارا.

- رضاكي يا أمي

قدمتها الفنانة أنغام، من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وموسيقى خالد عز.

- أكتر واحدة حبتني

قدمها الفنان حمد حماقي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي.

- بحبك يا أمي

قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحققت نجاحًا باهرًا فور طرحها.

موعد الاحتفال بعيد الأم في مصر

وجاء موعد الاحتفال بعيد الأم في مصر، بعد أن دعا إلى فكرة إحياءه كل من الصحفيين الكبيرين الراحلين علي ومصطفى أمين، مؤسسي جريدة «أخبار اليوم»، وذلك في عام 1955.

وكان دون الصحفي الراحل علي أمين، مقالًا أوضح خلاله سبب فكرة اختيار يوم للاحتفال بعيد الأم، وذلك بعد أن أتت له سيدة في زيارة، وقصت له رحلة كفاحها مع أولادها، وذلك بعد وفاة زوجها، حيث قررت تكريس حياتها من أجل أولادها ورفضت الزواج مرة أخرى، وبالفعل نجحت في تربيتهم وتعليمهم حتى بلغوا دراسات مرموقة وتزوجوا وأنجبوا.

وحينها كتب الراحل في مقالته التي حملت عنوان «فكرة»،: «لم لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة، ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا يا أمي».