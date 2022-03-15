بفستان دانتيل ومكياج قوي.. مذيعة لبنانية تحتفل بزفافها للمرة الثانية بعد 16 سنة زواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أعادت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان الاحتفال بزفافها مرة أخرى، وذلك بعد آخر خلاف بينها وبين زوجها، كاد أن يؤدي إلى انفصالهما، وذلك بعد 16 سنة زواج.

وشاركت ذلك خلال أحداث تلفزيون الواقع " جويل بلا فلتر". وظهرت بفستان زفاف طويل باللون البيج، مصنوع من قماش الدانتيل، ونسقت معه طرحة شيفون بنفس طول الفستان، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفرعاً مع انسدال بعض الخصلات منه.

جويل نشرت صور حفل زفافها للمرة الثانية عبر صفحتها على "إنستجرام" معلقة: "تعهدات جديدة بداية جديدة.. يعتبر هذا اليوم هو يوم زفافنا الحقيقي، اليوم الذي تحدثنا فيه عن حبنا لبعضنا البعض أمام أطفالنا وعائلتنا، كان هذا خارج حلم الزفاف لأنه كان حقيقيًا مع أطفالنا وعائلتنا إلى جانبنا".

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا