محمد اسماعيل - القاهرة - أشهر أمهات السينما المصرية.. وناقد فني: نعيمة الصغير خارج القائمة لهذا السبب

جسدت بعض الفنانات شخصية الأم، في أفلام السينما المصرية وبرعن في تقديمها من الفنانات، أشهرهن، الفنانات، دولت أبيض، وفردوس محمد، وأمينة رزق وماري منيب وفاتن حمامة وهدى سلطان، ونعيمة الصغير.

قدمت الفنانة دولت أبيض شخصية الام الارستقراطية القوية التي لا تتخلى عن التقاليد، وقدمت الفنانة فردوس محمد الأم الفقيرة، التي ترضى بالقليل، وتكتفي بالدعاء لأبنائها، كما برعت الفنانة أمينة رزق في تقديم شخصية الأم الطيبة الحكيمة الحنونة التي تقدم النصح لأولادها، وعلى النقيض تماما ظهرت الفنانة ماري منيب في أدوار الأم الجاهلة الحقاء التي تودي نصائحها لأولادها إلى المصائب.

وبخصوص الفنانة نعيمة الصغير، التي قدمت شخصية الأم الجشعة، التي لا تشبع من المال، ولا يضيرها التضحية بالأخلاق أو الضمير مقابل تحقيق مكاسب مادية، يعترض الناقد الفني، طارق الشناوي، بأنه لا يمكن النظر إليها في شخصية الأم، ويمكن اعتبارها فنانة تجيد تقديم الأدوار الكوميدية فقط.

ويلفت "الشناوي"، إلى أن الفنانات، فردوس محمد وعزيزة حلمي وأمينة رزق، هن من يعتدن بهن في تقديم شخصية الأم، يقول لـ "الخليج 365": " دول الأمهات، ممكن نعمل مقارنات بينهم، ولا يمكن تصنيف نعيمة الصغير كأم إطلاقًا، فهي في منطقة ثانية".

ويشرح، أن تقديم شخصية الأم في السينما المصرية يتعلق بعمر الفنانة التي تجسده، بالإضافة إلى أنه يقدم في مساحة فنية محدودة، وترجع مسألة نجاح الشخصية من عدمه إلى الفنانة التي تجسدها، كالفنانات، أمينة رزق وفاتن حمامة، يقول " وقتها ينتقل إلينا الإحساس بالأمومة".

ويؤكد الناقد الفني، أن الأم المصرية لم تقدم في السينما المصرية إلا في حالات نادرة، قدمته فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، وأمينة رزق في "بداية ونهاية" 1960، وتحية كاريوكا في فيلم "أم العروسة" 1963.

قدمت الفنانة تحية كاريوكا شخصية "الأم" في الفيلم في أوج نجوميتها، ونجح اتساقا مع نجوميتها.

ويرجع طارق الشناوي خفوت دور الأم في السينما، إلى ندرة الكتابة عنها كبطلة في العمل الفني، يقول "محدش قعد كتب للأم، لكن الأدوار التي حققت نجاحا كانت بفضل النجمة التي تجسد الدور نفسه، يكتب السيناريست للفنانة نفسها، عندما كُتب فيلم إمبراطورية ميم، كتب من أجل فاتن حمامة وليس عن الأم، ونجح الدور بفضل نجوميتها".