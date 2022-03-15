محمد اسماعيل - القاهرة - أفضل طريقة لتدميس الفول في المنزل.. "زي بتاع العربيات"

كتبت – نور جمال

في شهر رمضان يعتبر الفول المدمس من الأطباق الأساسية الموجودة يوميًا على وجبة السحور عند المصريين.

ويرغب البعض في تدميسه في المنزل حتى يكون أضمن صحيًا وأوفر، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفول المدمس وهي كالآتي:

المقادير:

- ربع كيلو فول (منقوع لمدة يوم قبل الطهي)

- نصف كوب عدس أصفر

- ثمرة طماطم مقطعة

- ملعقة كبيرة كركم

- جزر مبشور

- ماء

الخطوات:

- توضع كل المكونات معًا الفول والعدس والكركم والجزر في الدماسة.

- ويوضع الماء حتى يغطى سطح المكونات ثم تهدى النار تمامًا وتستوي في خلال 6 ساعات.

- يمكن بعد أن يبرد الفول تخزينه في أكياس جافة و نظيفة في الفريزر لوقت الاستخدام.

- ويوضع الكمون والليمون والزيت للتزين وإضفاء نكهة عليه.

ما هي فوائد تناول الفول على السحور؟

-يحمي من مرض السكري، ويتحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم لدى الأشخاص المصابين.

-يقلل من مخاطر أمراض القلب، وتناوله أربع مرات في الأسبوع أو أكثر يقلل الخطر بأي إصابة بنسبة 22%، كما أنه يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة 5%.

-يساعد على إنقاص الوزن، لأنه يشعر من يتناوله بالشبع ويقلل من إفراطه في الطعام، لاحتوائه على الألياف والبروتين والكربوهيدرات المهضومة ببطء.

-يعمل على خفض ضغط الدم لأنها غنية بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، فكلها تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، كما أن البوتاسيوم يواجه ارتفاع مستويات الصوديوم والمغنسيوم يساعد على تدفق الدم الطبيعي المهم للأوعية الدموية والقلب.

-يحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم، إذ إن كوب منه يحتوي على 4 مل جرام من الحديد، بالإضافة إلى أنه يعطي الجسم الطاقة.

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