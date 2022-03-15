"رغم براعتها في الدراما".. سر رفض هدى سلطان تقديم شخصية الأم في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قدمت الفنانة هدى سلطان، شخصية الأم في أفلام سينمائية وأعمال درامية عديدة، وحصلت على إجادتها لشخصية "أم حسن" في مسلسل "أرابيسك" على جائزة أفضل ممثلة مصرية.

وجسدت الفنانة الراحلة، شخصية الأم التي تعطي عطاًء سخيا، دون انتظار المقابل، أي قدمت نموذج "الأمومة المطلقة".

وخاضت تحدي في تقديمها لشخصية الأم في ثلاثية أديب نوبل، نجيب محفوظ، بعد نجاح الفنانة آمال زايد في تقديم شخصية "الست أمينة" سينمائيًا في فيلمي، "قصر الشوق" 1966، وبين "القصرين" 1962.

قدمت "سلطان" شخصية "الست أمينة" دراميا في الثلاثية "بين القصرين" 1987، "قصر الشوق"1988، واعترفت في حوراها لجريدة "الأهرام" 1989، أنها لم تقل براعة في تقديم شخصية الأم عن الفنانة آمال زايد، قالت "المقارنة أنصفتني، رغم أن الفنانة التي قدمت الدور الأصلي قدمته باقتدار، لذا لا أخشى المقارنة، لأن كل فنان له أدواته الخاصة".

ورغم نجاحها الملحوظ في إجادة تقديم شخصيات الأم، فضلت الفنانة هدى سلطان تقديمه في الأعمال الدرامية، وكرهت تقديمه سينمائيا، وشرحت الأسباب في حوارها مع مجلة "المصور" 1998، وقالت، أن كتابة الشخصية لتقديمها دراميا يكون "مخدوم" جيدا، وفي متن الدراما، خاصة وأن الأم شخصية درامية ثرية، يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.

كما كانت تعتقد أن دور الأم عندما يقدم على شاشة التلفزيون يكون إيجابيا، وهو ما كان يحفزها على تقديمه، أما في السينما فرفضته وكرهته لأنه قُدم بشكل "هامشي"، ويفتقد للبريق الذي يضفيه عليه التلفزيون.

ولم تشترط هدى سلطان أن يُفرد للشخصية مساحة فنية كبيرة في العمل الدرامي، بل اعتبرت ما تقدمه من خلاله هو الأهم، قالت "لم تعنيني مساحة الدور، وقدمت شخصية أم حسن في مسلسل أرابيسك، رغم قصر مساحته، وفزت عنه بجائزة أحسن ممثلة مصرية".​