بالتقسيط وأكواد للخصومات.. أفضل 5 موبايلات أقل من 3 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

نقدم لك أفضل 5 موبايلات بسعر بأقل من 2000 جنيه ولا يزيد عن 3000 جنيه وبالتقسيط على أمازون.

ونستعرض أبرز ماركات الموبايلات والأسعار والإمكانيات وأكواد للخصومات..

1- موبايل شاومي ريدمي 9A بشريحتين اتصال، كاميرا 13 ميجابكسل، شاشة تعمل باللمس 6.53 بوصة، 2 جيجابايت رام، 32 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - اخضر طاووس.

السعر: ‎1,950 جنيه

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

العلامة التجارية : شاومي

اللون : اخضر

نوع نظام التشغيل : اندرويد

سعة التخزين : 32 جيجابايت

عدد مداخل ال SIM : شريحتين

دقة الكاميرا الخلفية : 13 ميجابكسل

فئة الجهاز : هواتف ذكية

بنية شبكات الهاتف المحمول : 4جي ال تي اي

العلامة التجارية للشريحة : ميديا تيك

حجم الشاشة (انش) : 6.53 Inches.

2- ريلمي C11 (2021) بشريحتي اتصال - 2 جيجا رام ، 32 جيجا 4 جي ال تي اي - رمادي

السعر: ‎1,925‏ جنيه

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

3- موبايل فيفو Y1s بشريحتين اتصال، 6.22 بوصة، 2 جيجابايت رام، 32 جيجابايت، 4G LTE - لون زيتي اسود

السعر: 1,699 جنيه

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

4- موبايل سامسونج جلاكسي M12 بشريحتين اتصال - 6.5 بوصة، 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت - أسود

السعر: 2,929 جنيه

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

نوع الشاشة: PLS IPS

دقة العرض: 720 × 1600 بكسل

شاشة تدعم اللمس: متاح

شرائح المعالج: Exynos 850

المعالج: ثماني النواة

الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت

ذاكرة الرام: 4 جيجابايت

- موبايل إنفينكس Infinix Hot 11- 6.6-inch 64GB/4GB Dual SIM Mobile Phone - Emerald Green

السعر: 2,599 جنيه

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 80.48 جنيه لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.