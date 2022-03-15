بالتقسيط وأكواد للخصومات.. أفضل 5 موبايلات أقل من 3 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري
نقدم لك أفضل 5 موبايلات بسعر بأقل من 2000 جنيه ولا يزيد عن 3000 جنيه وبالتقسيط على أمازون.
ونستعرض أبرز ماركات الموبايلات والأسعار والإمكانيات وأكواد للخصومات..
1- موبايل شاومي ريدمي 9A بشريحتين اتصال، كاميرا 13 ميجابكسل، شاشة تعمل باللمس 6.53 بوصة، 2 جيجابايت رام، 32 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - اخضر طاووس.
السعر: 1,950 جنيه
خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.
خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.
العلامة التجارية : شاومي
اللون : اخضر
نوع نظام التشغيل : اندرويد
سعة التخزين : 32 جيجابايت
عدد مداخل ال SIM : شريحتين
دقة الكاميرا الخلفية : 13 ميجابكسل
فئة الجهاز : هواتف ذكية
بنية شبكات الهاتف المحمول : 4جي ال تي اي
العلامة التجارية للشريحة : ميديا تيك
حجم الشاشة (انش) : 6.53 Inches.
2- ريلمي C11 (2021) بشريحتي اتصال - 2 جيجا رام ، 32 جيجا 4 جي ال تي اي - رمادي
السعر: 1,925 جنيه
خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.
خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.
3- موبايل فيفو Y1s بشريحتين اتصال، 6.22 بوصة، 2 جيجابايت رام، 32 جيجابايت، 4G LTE - لون زيتي اسود
السعر: 1,699 جنيه
خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.
خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.
4- موبايل سامسونج جلاكسي M12 بشريحتين اتصال - 6.5 بوصة، 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت - أسود
السعر: 2,929 جنيه
خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.
خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.
نوع الشاشة: PLS IPS
دقة العرض: 720 × 1600 بكسل
شاشة تدعم اللمس: متاح
شرائح المعالج: Exynos 850
المعالج: ثماني النواة
الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت
ذاكرة الرام: 4 جيجابايت
- موبايل إنفينكس Infinix Hot 11- 6.6-inch 64GB/4GB Dual SIM Mobile Phone - Emerald Green
السعر: 2,599 جنيه
يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 80.48 جنيه لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.
خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.
خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.