"كلامهم دبش".. هل أحد مواليد هذه الأبراج في حياتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعًا أن هناك بعض الأشخاص الفضولية التي تحب التدخل في شؤون الجميع، إذ يعتقدون أن لديهم القوة غير المعلنة وغير المبررة لإعطاء الملاحظات دون داعٍ لكل ما يحدث حولهم، إنهم يحبون انتقاد ولوم الآخرين.

فيما يلي، نرصد لكم في الصفحات التالية، بعض مواليد الأبراج التي تحب انتقاد الآخرين، وفقا لما ذكر في موقع "pinkvilla".

- الدلو:

يحب برج الدلو انتقاد الآخرين وإيجاد العيوب فيهم، وهو ما يجعله يتسبب في الشعور بالضيق لهم.

- العذراء:

يمتلك مواليد العذراء ثقة مفرطة وهذا هو سبب رغبتهم في توجيه انتقادات غير ضرورية للآخرين، على الرغم من أنهم لا يكونون على صواب طوال الوقت ، إلا أنهم لن يدخروا فرصة لانتقاد الآخرين والشعور بالرضا حيال ذلك.

- السرطان:

يلوم السرطان الآخرين لإخراج أفضل ما لديهم، إنه يفعل ذلك فقط للتأكد من أن الشخص الآخر قادر على تحسين عيوبه، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسعدهم إذا كان كلامهم الدبش ساعد شخصًا ما بأي شكل من الأشكال.