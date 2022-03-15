بالصور.. 5 نجمات بنفس لون وشكل الفستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتنافس النجمات على الظهور بأحدث الموديلات والأزياء وتسعى كل منهن للتفرد، وقد يقع البعض في فخ التكرار.

وبالفعل وجدنا عدد من النجمات ظهرن بنفس الفستان واللون في عدد من المناسبات وجلسات التصوير نستعرض الأبرز كما يلي:

- كارول سماحة

تألقت الفنانة كارول سماحة في أحدث حفلاتها بدار الأوبرا المصرية، بفستان من تصميم يوسف الجسمي بلون وردي فاتح، بلغ سعره 2000 دولار، أي ما يعادل 31 ألف جنيه، ولكنها وقعت في فخ التقليد حيث ظهر بنفس الفستان واللون من قبل الفنانة غادة عبد الرازق وسمية الخشاب وأيتن عامر والإعلامية وفاء الكيلاني أيضا، ولكن باختلافات بسيطة.

- غادة عبدالرازق

ظهرت الفنانة غادة عبدالرازق بنفس الفستان ولكنها أضافت ريش للأكمام واعتمدت تطريزات أقل.

- أيتن عامر

ارتدت الفنانة أيتن عامر نفس الفستان في صورة جمعتها بزوجها، واتسم الفستان بتطريزات متدلية على شكل سلاسل لامعة عند الصدر وفتحة ساق طويلة وإكستنشن من الخلف، وجاء هذا التصميم متطابق تماما دون اختلاف مع فستان الفنانة سمية الخشاب الذي ظهرت به في إحدى جلسات التصوير.

- وفاء الكيلاني

الإعلامية وفاء الكيلاني أيضا ظهرت بنفس الفستان ولكنها اعتمدت تطريزات دون سلاسل عند الصدر، واستغنت عن الإكستنشن مما جعله يبدو أبسط وأرق.

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