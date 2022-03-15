علاج فراغات الشعر الأمامية للنساء.. 6 نصائح هامة من طبيب جلدية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علاج فراغات الشعر الأمامية عند النساء من الأمور المهمة لهن، ومن أكثر المشكلات الصعبة والمنهكة لنفسيتهن، إذ تطرأ على السيدات وفقًا لأسباب متعددة منها النفسي والصحي، ويلزم عليهن عدم التغافل عنها حتى لا يتطور الأمر وتصل السيدات إلى فقد الشعر بأكمله.

ويوضح «هن» في الموضوع التالي، أسباب تساقط الشعر وطريقة علاج فراغات الشعر الأمامية عند النساء.

أسباب فقدان الشعر

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل في لقاء تليفزيوني، إن حدوث فراغات في الشعر من المشكلات التي تواجه الكبار والصغار، ولكنها عادة تكون بين السيدات بسبب اتباع الكثير من العادات الخاطئة عند تصفيف الشعر.

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية أن التسريحات الخاطئة يعتبر أولها هي ثعلبة شد الشعر، والتي تسبب حدوث فراغات كبيرة بين الشعر، ومن الممكن أن يصل الشعر إلى درجة التليف، وبالتالي تتلف بصيلات الشعر ويفقد تمامًا.

وتابع «عاصم» أنه من ضمن الأسباب الأولية هو عمل تسريحات الشعر ولكن مع شده أكثر من اللازم ولفترات طويلة، بالإضافة إلى اتباع بعض الاعتقادات الخاطئة بشأن تحسن الشعر وهي الضفائر، إذ تعتبر من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه عند عملها لفترة طويلة.

وتعجب الدكتور عاصم فرج من أمر الأمهات اللائي يستغربن تقصف شعر فتياتهن وعدم نضجه في هذه المرحلة العمرية، وهن السبب في ذلك، إذ تصاب العديد منهن بالكسل عن الاهتمام بشعر أطفالهن، كما أن ينجذبن للتسريحات المتعددة دون النظر هل هي ضارة على شعر الطفل أم لا.

نصائح لعلاج فراغات الشعر

ولعلاج مشكلة حدوث فراغات في الشعر، يمكن اتباع عدد من النصائح والاجراءات المنزلية، بحسب تصريحات الطبيب، تتمثل فيما يلي:

- استخدمي الصبار، إذ يعد من أبرز النباتات القديمة التي تعتبر حل مثالي للتخلص من مشكلة تساقط الشعر، لذا احرصي على وضع كمية مناسبة من جل الصبار على فروة الرأس لمدة مرات خلال الأسبوع، ولكن مع استشارة الطبيب المتخصص.

- يلزم الابتعاد عن استخدام الأجهزة الحرارية، إذ تساعد على تلف الشعر بشكل كبير وزيادة تساقطه.

- تجنب استخدام المستحضرات الكيميائية مثل الصبغات، والزيوت غير معلومة المصدر، الشامبوهات.

- استخدمي زيت جوز الهند، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية، والتي تساعد في الحد من تساقط الشعر أو فقدانه للبروتين، ويستخدم من خلال وضعه بعد الاستحمام في حالة جفاف الشعر، وقبله إذا كان الشعر في حالته الدهنية.

- احرصي على تدليك فروة الرأس بصورة مستمرة، وذلك خلال الاستحمام عند وضع البلسم، والشامبو أو على مدار اليوم، إذ يساعد ذلك على سهولة تدفق الدم لدى فروة الرأس، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر.

- يساعد البصل على تعزيز نمو الشعر، إذ يمكن فرم كمية مناسبة ووضعها على الشعر لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة ثم غسله جيدًا بالشامبو حتى تتخلصين من رائحته الكريهة، بالإضافة إلى تجربته أولًا، لاكتشاف إذا كان سيؤدي إلى إصابة الجلد بحساسية.