تهنئة عيد الأم 2022.. أجمل 6 عبارات رومانسية ومعبرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهنئة عيد الأم 2022 أمر بحث عنه العديد من الأشخاص عبر محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، رغبة في الاحتفال بعيد الأم بطرق خاصة لكل شخص، وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

تهنئة عيد الأم 2022

يمكن تهنئة الأم برسائل مختلفة ورومانسية تحمل لها كافة مشاعر الدفء والامتنان، وذلك تقديرا لمجهوداتها ودورها العظيم مع أبنائها وكافة أفراد أسرتها.

ومن بين رسائل تهنئة عيد الأم 2022، التي يمكن التعبير بها للأمهات عن مشاعر الحب والتقدير، وتقديمها مع الهدايا المميزة:

- «أنا قطعة من قلبك يا أمي وأنتِ كل القلب يا أمي.. كل عام وأنتِ بخير».

- «إهداء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود، كل عام وأنتِ بخير يا أمي».

- «لو كان العالم في كفة وأمي في الكفة الأخرى، لاخترت أمي».

- «اللهم احفظ لي جنتي وأطل في عمرها وبارك فيها».

- «دمتي بخير يا أمي».

- «أمي هي عشقي الأول كل عام وأنتٍ نبض القلب ونور العين».

أفكار هدايا عيد الأم حسب برج والدتك

لكل أم شخصيتها المستقلة والتي تفضل بعض أنواع الهدايا عن الأخرى، لذلك أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هن»، الهدايا التي يمكن لكل أم على حسب برجها، وهي:

1- برج الجدي

تفضل امرأة برج الجدي الهدايا الثمينة التي تشترى من الماركات العالمية، ويفضل الابتعاد عن شراء الهدايا الرمزية لها، إلى جانب أنه يمكن شراء الهدايا ذات القيمة التاريخية لها.

2- برج الدلو

تحب أنثى برج الدلو، الهدايا المصنعة خصيصا لها، كي تشعر بأنها مميزة عن الآخرين.

3- برج الجوزاء

فيما تحب امرأة الجوزاء شراء الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، أو اللاب توب، أو غيرهم.

4- برج الحوت

بينما تحب أنثى الحوت تقديم الهدايا لها على شكل دعوة للعشاء أو فيلم سينمائي أو الذهاب إلى مكان ما مميز، إلى جانب حبها للبحر والأماكن المفتوحة.

5- برج الحمل

فيما يمكن تقديم الهدايا المميزة للأم من برج الحمل، كالمحافظ أو الأساور المدون عليها اسمها.

6- برج الثور

تحب امرأة الثور شراء مستحضرات التجميل، أو الملابس أو الأشياء التي من تصميم ماركات عالمية.

5- برج العذراء

كتاب أو رواية جديدة أو دعوة إلى مسرحية أو أي هدايا متعلقة بالثقافة، تلك هدايا يمكن تقديمها للأم من برج العذراء.

6- برج القوس

تحب صاحبة برج القوس تقديم لها دعوة للسفر، في أي بلد أو يمكن الخروج بمكان جديد بالنسبة لها.

7- برج السرطان

تحب الأم من برج السرطان الهدايا الفضية، أو الإكسسورات بأنواعها، أو المجوهرات صاحبة الأشكال المميزة.

8- برج الأسد

تحب امرأة برج الأسد، الهدايا السينيه، أو الذهب ذاته، والماركات العالمية أيضا.

9- برج العقرب

فمي تفضل امرأة الأسد الهدايا الغريبة غير المألوفة، مثل المنتجات الجلدية.

10- برج الميزان

تحب أيضا نساء الميزان، مستحضرات التجميل، أو شراء الشمعدان والشمع، وبشكل عام الهدايا المرتبطة بالجمال.

موعد عيد الأم 2022 في مصر

يوم 12 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بعيد الأم في مصر، وعدد من الدول العربية، إذ يعود اختيار هذا اليوم خصيصا إلى الكاتب والصحفي الراحل علي أمين وشقيقه مصطفى أمين، مؤسسي صحيفة «أخبار اليوم»، إذ أنهما دعا في البداية بتخصيص يوم للاحتفال بالأم تقديرا لدورها داخل المجتمع، وذلك بتدوينهما مقال خاص به «فكرة» الاحتفال باليوم المميز.

وتمت كتابة المقال بعد أن قامت سيدة بزيارة علي أمين، وقصت له حكايتها وهي ترملها وأبنائها لايزالوا صغار، وقررت عدم الزواج مرة أخرى لتكريس حياتها من أجلهم.