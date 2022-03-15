الامارات | مشروب شهير يساعد على التخلص من دهون البطن

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب شهير يساعد على التخلص من دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدهون الحشوية هي نوع من الدهون التي تتواجد حول البطن وتكمن خطورتها في أنها لا تكون ظاهرة وقد تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وهناك طريقتان رئيسيتان للتخلص منها، وهما زيادة النشاط البدني، وتحسين النظام الغذائي، وفي هذا الصدد تقول الدراسات إن إضافة مشروب شهير للنظام الغذائي يساهم في القضاء على الدهون الحشوية والسمنة، ألا وهو الشاي الأخضر.

ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعياً مع إتباع نظام غذائي صحي، من أجل التخلص من دهون البطن الضارة.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة آنهوي أن الشاي الأخضر له تأثيرات مضادة للسمنة، وخلصت الدراسة إلى أنه في المجموعة التي ضمت الشاي الأخضر إلى نظامها الغذائي، تم الإبلاغ عن انخفاض ملحوظ في الدهون الحشوية بالمقارنة مع المجموعة الأخرى التي لم تتناوله.

وبينما كانت نتائج الدراسة إيجابية، أكد الباحثون أن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لتأكيد هذه الفرضية.

وهذه ليست الفائدة الصحية الوحيدة للشاي الأخضر، فقد أظهرت دراسات أخرى أنه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ففي حين أن المستويات العالية من الدهون الحشوية هي علامة على ضعف اللياقة، فإن أحد أسباب تدني اللياقة هو اتباع نظام غذائي سيء.

وبحسب دراسة سابقة نُشرت في مجلة Obesity فإن الشاي الأخضر يحتوي على خصائص تجعله يساهم في تقليل دهون البطن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، حيث يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة، والتي ساهمت خلال الدراسة في انخفاض الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد لدى المشاركين بشكل ملحوظ بمرور الوقت، والفوائد لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم العثور على انخفاض أكبر في ضغط الدم الانقباضي (SBP) والكوليسترول الضار.

ووجدت دراسات أخرى أجريت على الذكور البدناء أن EGCG وهو نوع معين من الكاتيكين موجود في الشاي الأخضر لديه القدرة على زيادة أكسدة الدهون لدى البشر.

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