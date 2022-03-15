لاستقبال شهر رمضان.. طرق التخزين السليم للأطعمة دون تلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

التخزين الصحيح، يساهم في جعل الأطعمة محتفظة بجودتها أكثر، كما أنها تحتفظ بعناصرها الغذائية، بالإضافة إلى أنها تحتفظ بنكهتها لفترة طويلة، لذا سيقلل التخزين المناسب للطعام من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، كما أنه يزيد من مدة حفظ الطعام.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي الطرق السليمة لتخزين الطعام، لاستقبال شهر رمضان، دون تعرضه للتلف، وذلك وفقًا لما ذكره موقع eatright، والتي تشمل ما يلي :

داخل الثلاجة

يجب اتباع بعض التعليمات لضمان تخزين الأطعمة بأمان في الثلاجة، وتتمثل فيما يلي :

حافظ على درجة حرارة الثلاجة على أن تكون أقل من 40 درجة مئوية، في هذه الدرجة تنمو البكتيريا التي تتسبب في إفساد الطعام.

تخزين جميع الأطعمة مغلفة أو في عبوات مغطاه جيدًا لمنع فقدان الرطوبة وامتصاص الروائح.

سرعة تخزين الأطعمة، ويجب التركيز على عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن ساعتين.

تنظيف الثلاجة مرة كل أسبوع، والتخلص من بقايا الأطعمة لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي.

تجنب التحميل الزائد على الثلاجة لأن الهواء البارد يحتاج إلى مساحة للدوران.

اللحوم والدواجن والأسماك

يمكن الاحتفاظ بمنتجات البروتينات الحيوانية، في كيس بلاستيك منفصل او وعاء في الرف السفلي من الثلاجة، لأن عادة ما يكون الرف السفلي من الثلاجة أكثر برودة وذلك يتناسب مع طبيعة البروتينات للحفاظ عليها من التلف.

البيض

عادة ما يبقى البيض طازجًا عند الاحتفاظ به في الكرتون، وتجنب وضعه في رف الباب، وتتراوح المدة التي يظل البيض به طازج ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

فواكه وخضروات

قم بوضع الفواكه والخضروات القابلة للتلف في الثلاجة مثل التوت والفراولة، والعنب والجوافة و الخس والمشروم الطازج والأعشاب، ولا بد غسل المنتجات الطازجة قبل الاستخدام مباشرة، وتجفيفه بمنشفة ورقية بعد الغسيل.

حفظ المنتجات في صناديق في الثلاجة، ما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، ويجب الاحتفاظ بالفاكهة في درج منفصل عن الخضار لأن الفاكهة تنبعث من غاز الإيثيلين الذي يمكن أن يقلل من عمر التخزين.

قم بوضع الفواكه والخضروات المقطعة أو المقشرة في الثلاجة، وتجنب وضعها خارج الثلاجة حتى لا تتلف.

منتجات الألبان

يجب وضعها داخل الثلاجة سريعًا، ويفضل أن تكون في الجزء الخلفي من الثلاجة لأنه يكون أكثر برودة، ويجب الحرص على تغطيتها جيدًا حتى لا تلتقط أي روائح أخرى.

عند سكب الحليب يجب الحرص على عدم وضعه مرة أخرى في عبوته الأصلية لأنه يمكن أن يكون تلوث بالكائنات الخارجية التي تسبب التلف والتسمم الغذائي.