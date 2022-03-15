جائزة الخليج 365 للأم الملهمة.. شاركنا ورشح أم تستحق الجائزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غلاف- مايكل عادل:

"كل البيوت مظلمة، إلى أن تستيقظ الأم"، يقول جبران خليل جبران عن الأم، ويتحدث عنها نجيب محفوظ قائلا: "من يستهين بقدرات النساء، أتمنى أن تُعاد طفولته من غير أُم".

في عام 1955، اشتكت سيدة للأخوين مصطفي وعلى أمين؛ من أن ابنها يوم زواجه خرج مع عروسه دون أن يقول لها شكرا، وحكت لهما عن تربيتها ورعايته له على مدار عشرين عاما، بعد وفاة والده. وبعد أن انصرفت السيدة، قال الأخوين لبعضهما، "ونحن لم نقل لأمنا شكرا".

مع اقتراب عيد الأم، نذكر قُرّاءنا، بمن تعبن من أجلنا طوال عمرهن، لنقول لهن شكرًا، من خلال مساحة يخصصها الخليج 365 لمتابعيه، ليحكوا لنا قصص الأمهات الملهمة، ويرشحهن لجائزة الخليج 365 للأم الملهمة.

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