فتاوى المرأة| هل يكفي إخراج الكفارة على ما فاتني من صيام أم يجب القضاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: فاتني صيام كثير وكنت لا أعوض ما أفطرته، وأنا لست مريضة ولكني أتعب من الصيام فهل يجب علي الصيام أم يجوز إخراج كفارة على ما فاتني؟

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لابد من استشارة الطبيب في هذا، فإن قال الطبيب أنه لا يصح لها الصيام بسبب ضعف جسمها فيجوز لها في هذه الحالة أن تخرج كفارة عن كل يوم إطعام مسكين نحو عشرة جنيهات، ولكن، يؤكد عبد السميع، في حالة أن قال لها الطبيب أن ليس لديها حتى من الضعف الجسماني من الصيام فيجب أن تجزيء هذه الأيام وتصومها على سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو كيفما يتيسر لها بغير مشقة، وشدد عبد السميع أنه لا يجوز لها إخراج الكفارة مع قدرتها على القضاء.

موضوعات متعلقة:

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن.. ماذا أفعل؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كيفية قضاء ايام رمضان بسبب الولادة؟