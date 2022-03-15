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أسعار المايكروويف على أمازون.. تبدأ من 1600 جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

الميكروويف انضم لقائمة الأجهزة الكهربية الأساسية في المنزل، نقدم لك قائمة بأفضل أنواع وأسعار مايكروويف على امازون.

1- ميكروويف شارب 20 لتر، 800 وات بلون فضي، موديل R-20CR(S)

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السعر: 1,699 جنيها

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 52.61 جنيه لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

للشراء (اضغط هنا)

2- ال جي مايكرويف 20 لتر ، MS2042DB

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السعر: 2,349 جنيها والشحن مجاني، بعد خصم 18%.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 72.74 جنيه لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

للشراء (اضغط هنا)

3- ميكروويف بشواية من تورنيدو 25 لتر 900 وات MOM C 25 BBE S صنف 4836

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السعر بعد خصم 13%، 2,099 جنيها.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 65.00 جنيه لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

للشراء (اضغط هنا)

4- ميكرويف بـشواية شارب - 25 لتر-900 وات- لون أسود

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السعر: 2449 جنيها.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 75.84 جنيه لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30جنيه عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

للشراء (اضغط هنا)

5- ميكروويف ال جي بالشواية- 42 لتر

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السعر: 4,350 جنيها والتوصيل مجاني.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 134.73 جنيها لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

للشراء (اضغط هنا)

6- سامسونج 40 لتر فرن ميكرويف - MG402MADXBB

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السعر بعد الخصم: 3,967 جنيها.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 122.85 جنيها لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

للشراء (اضغط هنا)

7- فرن ميكروويف 36 لتر مع شواية من فريش FMW-36KCG-S - فضي

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السعر بعد الخصم: 2750 جنيها.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 85.16 جنيها لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

للشراء (اضغط هنا)

8- كينوود مايكرويف مع شواية 42 لتر، MWM42.000BK

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السعر: 3,838 جنيها.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% متوج في 30 جنيها عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

للشراء (اضغط هنا)

9- ميكروويف 36 لتر 1000 وات مع بشوايةصنف 4837

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السعر: 2599 جنيها.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 80.48 جنيها لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

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10- ميكروويف هوفر سولو سعة 25 لتر، 900 وات لون أسود HMW25STB-EGY

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السعر: 2473 جنيها.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك الشراء بالأقساط ودفع 76.60 جنيها لمدة 48 أشهر مع بنوك مختارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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