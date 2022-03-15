الحبة الواحدة بـ45 جنيها.. ما تريد معرفته عن فاكهة النجمة وفوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

ربما لم تسمع عنها من قبل، فهي تختلف عن الفواكه التقليدية التي تغرق السوق المصري، غير إن فاكهة النجمة بدأت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة.

ويصل سعر الحبة الواحدة من هذه الفاكهة نحو 45 جنيهاً بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى، فما هي هذه الفاكهة وفوائدها؟.. هذا ما نذكر وفقا لموقع "healtline".

ما هي؟

فاكهة النجمة، المعروفة أيضًا باسم كارامبولا، هي ثمرة شجرة أفيرهوا كارامبولا، تنتشر بكثرة في المناطق الاستوائية، مثل الهند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، ولكنها انتشرت مؤخراً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

تكون فاكهة النجمة خضراء داكنة عندما تكون غير ناضجة، ولكنها تتحول إلى اللون الأصفر اللامع عندما تنضج، هي مقرمشة ومذاقها له طعم حلو ولاذع قليلاً، تشبه قليلاً طعم الجوافة.

عند تقطيعها أفقيًا، تشبه الثمرة نجمة، ولهذا سميت بهذا الأسم.

فوائدها؟

-مكافحة السرطان

أكدت العديد من الأبحاث أنها تساعد في الوقاية من مرض السرطان، وتقلل الألياف الموجودة فيها من مستويات السمية في الجسم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

-تحارب للالتهابات

إن المستويات العالية من مضادات الأكسدة في هذه الفاكهة تجعلها مضادًا جيدًا للالتهابات وتساعد في تخفيف أعراض الصدفية والتهاب الجلد.

-تعزيز فقدان الوزن

تساعد الألياف العالية في فاكهة النجمة أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتسمح لك بفقدان الوزن.

-تقوية المناعة

توفر لك هذه الفاكهة دفعة من فيتامين C، مما يضمن أن ينتج جسمك المستوى المناسب من خلايا الدم البيضاء لنظام مناعة قوي.

-تحسن صحة الجهاز التنفسي

بسبب قدرتها المضادة للالتهابات، تساعد هذه الفاكهة في تهدئة التهاب الحلق، ويعالج عصيرها المخاط والبلغم، مما يجعله خيارًا شائعًا لعلاج التهابات الجهاز التنفسي ودعم صحتك العامة.

-تحسن صحة القلب

تعمل الكميات العالية من الصوديوم والبوتاسيوم في فاكهة النجمة على شكل إلكتروليتات في أجسامنا، مما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم المناسب، وهذا يضمن أيضًا ضربات قلب منتظمة وتدفق دم صحي.

ويعمل الكالسيوم الموجود فيها أيضًا على تخفيف التوتر في الأوعية الدموية والشرايين، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

-تحسن الهضم

تحفز الألياف الموجودة في فاكهة النجمة حركة البراز عبر الجهاز الهضمي، وتخفيف أعراض الإمساك، والانتفاخ، والتشنج، والإسهال.

-تحارب الشيخوخة

تحتوي فاكهة النجمة على بعض الفيتامينات التي تكافح العدوى والفيروسات، كما أنها تحتوى على بعض الفيتامينات التي تعزز صحة الجلد والبشرة وتحميها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.