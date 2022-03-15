لو عندك انيميا.. هذه المشروبات تجعل جسمك يمتص الحديد بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحدث الحالة بشكل أساسي بسبب فقدان الدم، أو تدمير الخلايا، أو عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي منها.

وفي التقرير نعرض لكم أفضل المشروبات التي تجعل جسمك يمتص الحديد بسهولة، وذلك نقلاً عن موقع "webmed".

- عصير الكرفس

الكرفس من أنواع الخضراوات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات وأهمها فيتامين ب بأنواعه ونسبة جيدة من الكالسيوم والحديد، وينصح بخلط تفاحه معه لزيادة نسبة الحديد.

طريقة عمل المشروب

حزمة من الكرفس، وثمرة تفاح وكوب من الماء وتوضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم يتم ضربهما لمدة دقيقتين على الأقل ويمكن إضافة العسل الأبيض للتحلية حسب الرغبة.

- كوكتيل الفواكه

وهو مشروب يتكون من الفواكه الطازجة والتي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والكالسيوم والحديد والقيم الغذائية، التي تضمن علاج فقر الدم في مدة قليلة.

ويتكون هذا الكوكتيل من الموز والمشمش والرمان والعنب، الموز يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يزيد من قوة القلب ويحسن من أدائه في ضخ الدم، ويحتوي على كمية كبيرة من الحديد التي ترفع نسب الهيموجلوبين في الدم.

والمشمش يحمل نسب عالية من الكالسيوم الذي بدوره يعمل على حل مشكلة فقر الدم.

كما أن الرمان يشتمل على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الإصابة بالالتهابات والأمراض الخطيرة في حالة وجود أنيميا لأنها تقلل من كفاءة الجهاز المناعي كما يحتوي على قيم غذائية هامة لعلاج فقر الدم.

أما عن طريقة عمل هذا الكوكتيل الرائع فهي بوضع الفواكه مقطعة مع قليل من الماء والعسل الأبيض للتحلية وخلطها بالخلاط الكهربائية وشرب كوبين من العصير يوميا.

- الطماطم

توضع حبتين من الطماطم في الخلاط الكهربائي، وتُضاف إليهما ملعقة كبيرة من السكر الناعم، ثم تخلط المكوّنات حتى تتداخل، وتُعصر الطماطم بشكل تام ثم يصفى العصير ويشرب.

- التمر

ينقع نصف كوب من عجوة التمر في كوب ونصف من الماء الساخن لمدة ليلة كاملة، ثم يهرس التمر مع الماء في اليوم التالي باستخدام الخلاط الكهربائي، ثم يصفى الخليط.