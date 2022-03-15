خدعت نخبة نيويورك بثراء مزيف وسرقت أموالهم ثم أطلق سراحها.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة غريبة من نوعها، نجحت فتاة تبلغ من العمر 31 عامًا، في خداع نخبة نيويورك لمدة عام، إذ أظهرت أنها وريثة ثرية، تحمل الجنسية الألمانية، حتى استطاعت سرقة العديد 275 ألف دولار من مصارف بنكية، الفنادق، والأقارب، وصارت قصتها مسلسلًا يعرض على موقع نتفليكس.

قصة الوريثة المزيفة

انتهكت الفتاة الثلاثينية شخصية سيدة ثرية، ووريثة لأسرة كبيرة، ولكن الحقيقة أنها ابنة رجل سائق للشاحنات الروسية، والذي أقدم للعيش في ألمانيا وهو في عمر الـ16 سنة.

ادعت الوريثة الزائفة العديد من الأكاذيب المحبكة التي وافقتها مع إظهار ثقتها في نفسها، ومن ثم استطاعت تجميع قروض تبلغ مئات الآلاف من الدولارات من مصارف نقود خلال فترة قصيرة، نقلا عن NBC News.

وتوصلت الفتاة إلى النخبة في مدينة نيويورك، بدأت في الخوض إلى العديد من المشروعات الكبيرة حتى استطاعت أخذ قرض يبلغ 22 مليون دولار، وأصبحت قصتها مسلسلًا يعرض على نتفليكس، تقاضت منه على 320 ألف دولار من المنصة القائمة على المسلسل.

إطلاق سراح الوريثة المزيفة

وبعد تنفيذ الحكم على الشابة الثلاثينية التي تدعى آنا ديلفي سوروكين بالسجن لمدة سنوات في نيويورك، رحلت إلى ألمانيا على إحدى الطائرات المتجهة إلى مدينة فرانكفورت منذ ساعات قليلة ماضية، وذلك بعد فك أسرها من الاحتجاز القائم عليها في نيويورك.

وخلال مدة إجراء الحكم، أصدرت حكومة نيويورك قرارًا بإطلاق سراح الوريثة المزيفة آنا سوروكين، التي ولدت في إحدى المدن القريبة من موسكو العاصمة الروسية، وذلك لحسن سيرها وسلوكها داخل مركز الحجز.

وتعرقل الإجراء في شهر مارس من عام 2021 نظرًا لانتهاء مدة التأشيرة، ثم أعيدت الشابة إلى مركز الحجز مرة أخرى، لتصبح معلقة حتى يصدر قرار وفق رسالة إلكترونية توجه من المسئول عن مركز وكالة فرانس برس، وهو ما حدث في ليلة أمس.