طبيبة جلدية توضح طرق علاج حب الشباب للبشرة الدهنية الحساسة

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية الحساسة من أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص وخاصة السيدات، إذ تعتبر البشرة من أهم الأشياء لدى النساء، وتحرص معظمهن على الاهتمام بها، وحدوث أقل مشكلة في البشرة إزعاجًا كبيرًا لهن، وتؤثر على حالتهن النفسية.

وعادة تواجه الفتيات والسيدات بعض المشكلات على الجلد، منها البثرات التي تظهر على الوجه، لذا يوضح «هن» في الموضوع التالي حل لأبرز المشكلات التي تواجههن، وهي علاج حب الشباب للبشرة الدهنية الحساسة.

الأعراض الجانبية لمشكلة حب الشباب

الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية وجراحات الليزر، بجامعة طب بنها، نصحت خلال لقاء تليفزيوني، بضرورة حل مشكلة حب الشباب منذ بداية ظهورها على الوجه، لأنه حالة مرضية شائعة من الممكن أن تستمر فترة طويلة وتعالج تلقائيًا، ولكن اعتقاد خاطيء فهو مرض يحتاج إلى العلاج السريع.

وأضافت أن الاهمال في علاجه يؤدي إلى ظهور آثار حب الشباب، والتي تحتاج علاج يكون أصعب من المشكلة الأولى لظهور تصبغات وندبات، لذا كلما بدأنا في العلاج مبكرًا كانت النتيجة النهائية أفضل، حتى تصل إلى بشرة صافية ليس بها مشاكل، بالإضافة إلى حالة نفسية جيدة.

وأشارت إلى أن المفهوم الشائع أن حب الشباب يظل لفترة قصيرة خاطئة، إذ يظل لفترة تتراوح من 35 إلى 40 عامًا، وعند ظهور المشكلة يصاحبها أمرين تصبغات في البشرة، بالإضافة إلى وجود ندبات ويحتاجان إلى فترة طويلة، وفي حالة علاج المشكلة من البداية لا تظهر المشكلتان.

استخدام الليزر لعلاج البشرة

أما عن العلاج يكون من خلال استخدام الليزر لعلاج البشرة، إذ يتساقط ضوءه على الوجه بخطوط رفيعة ومتوازية، مع وضع كريم مخدر موضعي، وتساعد هذه الطريقة في تحسين الفراغات، والتخلص من التصبغات، بالإضافة إلى الحد من ظهور تجاعيد البشرة.

كما أنه يفضل إجراء محفزات لنمو الجلد بع الجلسات، حتى ينمو بصورة مثلى وتكون النتيجة النهائية أفضل ما يكون.

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية الحساسة

وعن علاج حب الشباب من البداية، يكون من خلال استخدام التقشير الكيميائي، إذ يكون عبارة عن جلسات لها نتائج جيدة ومردود علاجي وتجميل، بالإضافة إلى أنها تسرع من استجابة البشرة، كما أنها تساعد في الحد من ظهور التصبغات والندبات.

وأضافت أنه يمكن العلاج من خلال وضع بعض الكريمات الموضعية التي تحدد من قبل الطبيب المتخصص، والتي تستخدم في التخلص من الالتهابات وعلاج حب الشباب.

- استخدام بعض المنتجات الطبيعية مثل الماسكات التي تحتوي على العسل الأبيض، الشوفان، الزبادي، والخيار.

وأشارت أستاذ الجلدية إلى أنه كلما تعالجت المشكلة من بدايتها، كان الحل الأفضل للحصول على بشرة نضرة، وخالية من المشكلات مع تقدم العمر.