طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم.. وصفات سريعة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المشويات من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثير من الناس، لمذاقها الجيد، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم في المنزل، لأنها من أسهل وأشهر الأطعمة المتوفرة في البيت، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل من المقادير وكيفية التحضير.

وتقدم الشيف زينب مصطفى عبر برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع على شاشة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم، فيما يلي:

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

مقادير الفراخ المشوية على الفحم

2 دجاجة صغيرة مفتوحة من الظهر

ماء بصل

1 ملعقة كبيرة هريسة شطة

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم

ربع ملعقة كبيرة خل

ربع ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة بابريكا

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو ماء التقديم

2 حزمة جرجير

2 كوب طماطم ودجز

حلقات بصل

فاصوليا حمراء

الصوص

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 فص ثوم مهروس

رشة كزبرة جافة ناعمة

ملح

1 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير فراخ مشوية على الفحم

- وعن طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم، تخلط مكونات التوابل وهريسة الشطة والخل وعصير الليمون مع ماء البصل والملح والفلفل الأسود.

- وبعد ذلك تتبيل الفراخ بهذا الخليط، ويجرى وضعها في الثلاجة عدة ساعات.

- ثم المرحلة التالية، هي وضع الفراخ على الفحم من اتجاه الجلد لمدة تقريبا بين ساعة إلا ربع أو ساعة.

- وبعد ذلك يتم تقليب الفراخ على الوجه الآخر حتى النضج، حينها يمكن تقديمها.

الصوص

- يتم خلط المايونيز والمستردة والثوم والكزبرة والملح والزيت.

- ثم تقدم الفراخ المشوية مع الطماطم والخيار والبصل والجرجير والفاصولياء الحمراء والصوص.

فراخ مشوية بالزبدة والزعتر

المقادير

دجاجة كاملة

زعتر طازج مفروم

روز ماري طازج مفروم

زبدة

بصل مقطع

أربع ثوم مفروم

رأس ثوم صحيح

ليمون صحيح وشرائح بشر ليمون

ملح

فلفل أسود

نصف كوب مرقة، حسب الحاجة

كيس حراري كبير

طريقة تحضير فراخ مشوية بالزبدة والزعتر

- عن طريقة عمل فراخ مشوية بالزبدة والزعتر، يتم خلط الزبدة والثوم مع ملح وفلفل وبشر ليمون وزعتر مع روز ماري وعصير الليمون في الكبة.

- وبعد ذلك العمل على دهن الدجاج بالزبدة والخليط السابق من كل الجهات وخاصة تحت الجلد.

- تحمير الفراخ في طاسة مع الزبدة من كل الجهات، وبعد ذلك يتم وضعه في كيس حراري.

- وضع الفراخ في صينية الفرن مع القليل من الماء الساخن أو المرقة ثم داخل الفرن لمدة 50 دقيقة على الأقل حتى النضج حينها يمكن تقديمه مع الصوص.

- لعمل الصوص يتم إضافة 2 ملعقة دقيق على باقي الزبدة بالطاسة حتى يكتسب قوام الصوص، ويقدم مع الفراخ المشوية.