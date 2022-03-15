طريقة تخزين ورق العنب.. «خطوتين هتخليه يعيش معاكي وقت طويل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تخزين ورق العنب من أسهل الطرق التي يمكن الإنتهاء منها سريعا، نظرا لأن ورق العنب من الأكلات التي لها شعبية كبيرة وتعتبر المفضلة في العزومات والمناسبات إذ لها طريقة تحضير سهلة وبسيطة ويمكن إعدادها بأكثر من وصفة حسب الرغبة.

طريقة تخزين ورق العنب

قبل معرفة طريقة تخزين ورق العنب يجب الحرص على شراء نوعاً جيدا من ورق العنب والتأكد من أنه طازج لكي يستمر لأطول مدة ممكنة.

- بمقدار كيلو واحد من ورق العنب أو أكثر حسب الرغبة، يتم وضعة في إناء به ماء مغلي مضاف إليه ثلث كوب سكر وملعقة كبيرة ملح.

- بعدها يخرج ورق العنب من الماء المغلي بعد غلوة واحدة وترص الأوراق على بعض ويلف ويحفظ في خليط الماء المغلي بعد أن يبرد في برطمان حتى الاستخدام.

طريقة تحضير محشي ورق العنب

من المهم أيضاً معرفة طريقة تحضير محشي ورق العنب باللحمة بعد معرفة طريقة تخزين ورق العنب الجاف، وهي كالتالي:

المكونات

نصف كيلو ورق عنب

نصف كليو لحمة مقطعة مكعبات

كوبين أرز مغسول

كوبين صلصلة متسبكة

كوب خضرة متقطعة «بقدونس كسبرة وشبت»

توابل من «ملح، فلفل اسود، كمون، كسبرة ناشفة، سبع بهارات»

رشة سكر

قرفه

2 مستكة

2 ورق لوري

نصف كوب زيت

رشة نعناع

شرائح طماطم وبصل وفص ثوم وعيدان خضرا

طريقة التحضير

يغسل ورق العنب جيدا بعد نزع السيقان ثم يرص فوق بعضه بنفس الترتيب يمكن استخدام ورق العنب، الذي تم تخزينه أو إذا كان أخضر طازج يمكن وضعه في إناء به رشة ملح ورشة كمون ويتم سلق ورق العنب

في بولة زجاجية يتم تحضير تتبيلة المحشي، ثم وضع البصل والطماطم والتوابل الأخرى مع السكر ويتم فرمهم باليد جيدا حتى يمتزجوا.

يتم خلط التتبيلة مع الأرز وبعدها وضع كمية من الأرز بالتتبيلة على كل ورقة على حدا، وتلف جيدا وترص في إناء وضعي عليهم السمن والمستكة وورق اللوري وقطع اللحم بعد تتبيلها مسبقا.

يتم وضع الحلة بالمكونات على نار مناسبة وبعد التأكد من طهي المحشي يتم قلبة على طبق تقديم.