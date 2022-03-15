تحذير خطير من سلسلة معينة للأطفال لتخفيف آلام التسنين.. «تسبب الوفاة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من البكاء والمزاج السيئ تسيطر على الأطفال خلال فترة التسنين، ما يدفع الأمهات للبحث عن أي طريقة للتخلص من هذه المشكلة والإزعاج المستمر، إلا أن هناك بعض هذه الطرق لها آثار خطيرة التي يجب الحذر منها، مثل قلادة العنبر لتخفيف آلام التسنين أوBaltic Amber teething Necklace، كما يطلق عليها، إذ يجب الابتعاد عنها، خاصة أنها أصبحت متوفرة في مصر، وليس خارجها فقط.

مخاطر قلادة العنبر للأطفال

وقلادة العنبر هي عبارة عن سلسلة يرتديها الرضيع للتخفيف من آلام التسنين مثل ما يُقال عنها في أماكن بيعها، وأنها تعمل على تهدئة الطفل وتتراوح سعرها بين 300 إلى 700 جنيه، فيما انتشر هذه الأيام بين جروبات الأمهات المصرية بموقع «فيسبوك»، الحديث عنها، وفوائدها وتجارب بعض السيدات معها، وهناك من حذرن منها أيضا.

وسبق وحذرت FDA إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من سلسلة العنبر أو الكهرمان الخاصة بالأطفال لتخفيف التسنين، موضحة أنها تسببت في وفاة وإصابات الرضع والأطفال، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى الاختناق ومشاكل في الفم واللثة.

ونصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالابتعاد أي الامتناع تماما عن جلب قلادة أو أساور العنبر للأطفال لعدم تعرضهم لمشاكل خطيرة قد تؤدي لوفاتهم.

أعراض التسنين

فيما شرحت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي أعراض التسنين والطرق السليمة للتخفيف من الآلام لدى الأطفال، وهي كالتالي:

- من أعراض التسنين عندما يكون الطفل مضطرب المزاج ويبكي كثيرا.

- صعوبة في النوم.

- رفضه تناول الطعام.

- في حال كان اللعاب يسيل من فمه بشكل ملحوظ.

- عندما ترتفع درجة حرارته بصورة طفيفة.

- يجب استشارة الطبيب على الفور في حال ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة، وكذلك إذا تعرض للقيء أو الإسهال خلال التسنين.

طرق تخفيف آلام التسنين

- للتخفيف عن الطفل آلام التسنين يمكن تدليك الأجزاء المؤلمة من اللثة بكل لطف باستخدام أصابعك على أن تكون مغسولة جيدا قبل ذلك.

- هناك لعب للأطفال الخاصة للتسنين وتباع في الصيدليات تكون بلاستيكية أو مطاطية يمكن جعل الطفل يعضها.

- يجب تجنب استخدام الأدوية الموضعية على اللثة مثل الجيل المخدر بسبب أعراضه الجانبية الخطيرة.

وذكر الدكتور هاني عصام أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات سابقة، أن عند نهاية الشهر الثالث للرضيع يبدأ التسنين حتى تقريبا عام ونصف، موضحا أن من الممكن ظهور أعراض التسنين بدون أسنان مثل سيلان الأنف، العصبية، البكاء المستمر، رفض الرضاعة والنوم باستمرار.