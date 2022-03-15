لا تستخدم "الفوطة" أكثر من يومين.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحرص كثيرون على الاستحمام الصباحي المنعش الذي يساعد على الاستيقاظ وزيادة النشاط، ولكن إذا قمت باستخدام منشفة قديمة متسخة معلقة في المرحاض لمدة أسبوع، فهذا يصبح أمرا خطيرا، وذلك لأن المناشف تمتص كثير من الماء وتحمل البكتيريا التي يمكن أن تنمو بمرور الوقت، لذلك يوصى بغسلها بعد 3 استخدامات.

لذا في التقرير التالي، نذكر لكم لماذا لا يجب استخدام نفس المنشفة أكثر من يومين على التوالي، وفقا لما ورد في موقع "برايت سايت".

- انتقال البكتيريا:

يظل الزيت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة على المنشفة، وذلك لأنها تظل رطبة لعدة ساعات، فإنها تخلق أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، لذا إذا كنت لا تغسل المنشفة بانتظام، فإن أليافها تمتلئ بالبكتيريا التي تنتقل لاحقًا إلى وجهك.

- تهيج البشرة:

يؤدي استخدام منشفة متسخة أيضًا إلى زيادة حساسية البشرة وتهيجها، إذ إنها تصبح ملوثة بالفيروسات والفطريات ويمكن أن تنشر العدوى.

- تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة:

في حين أن إعادة استخدام المناشف المتسخة يمكن أن يجعل البشرة أكثر حساسية وتهيجًا، فإن عدم غسلها بانتظام يصبح ضارًا بشكل خاص إذا كانت بشرتك جافة وحساسة بالفعل، إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب أو كنت تعاني من أمراض جلدية معينة، مثل الإكزيما، فهذا يشير أن حاجز بشرتك ليس قوياً كما يجب، واستخدام منشفة متسخة يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام.

- تساقط الشعر:

يساعد لف الرأس بمنشفة لم تغسل لعدة أيام في تساقط الشعر، ويمكن أن تنقل المناشف المتسخة الفطريات وعدوى المكورات العنقودية إلى وجهك وفروة رأسك، إذا كنت تستخدمها لتجفيف شعرك.