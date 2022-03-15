ريا أبي راشد جريئة وياسمين عبد العزيز ناعمة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ريا أبي راشد:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان كت باللون الأحمر مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

ياسمين عبد العزيز:

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هدى الأتربي:

كما ارتدت الفنانة هدى الأتربي فستانا باللون الأسود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هنا الزاهد:

وتألقت الفنانة هنا الزاهد ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم ومجموعة أساور.

ليلي أحمد زاهر:

واختارت الفنانة ليلي أحمد زاهر بجامبسوت باللون الهافان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البني، وتركت شعرها منسدلا.