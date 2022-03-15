للرجل.. اعرف الملابس المناسبة لشكل جسمك وكيفية اختيارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يقع الكثير من الرجال والنساء في فخ تقليد الموضة واختيار استايل ملابس معين دون الأخذ في الاعتبار لشكل الجسم وما يناسبه.

نستعرض كيفية ارتداء واختيار الملابس المناسبة لنوع جسمك وفقا لموقع "Real man".

1- الشكل المثلثي

نوع الجسم مثلث، معظم الرجال يكونوا أكبر حجمًا حول الخصر والوركين مقارنة بالجزء العلوي من أجسادهم، خاصة مع تقدمهم في السن.

هذا يخلق شكلًا مثلثيًا طبيعيًا مع القاعدة عند الخصر والطرف عند الوجه.

شكل الجسم المثلث يمثل تحديًا في العثور على الملابس التي تجعل جسمك بالكامل يبدو متناسقًا.

تم تصميم معظم ملابس الرجال مع وضع التأثير المعاكس في الاعتبار، عريضة من الأعلى وأضيق عند الخصر.

يعد خلق التوازن والشكل مع ملابسك أحد الاعتبارات الرئيسية بالنسبة لك.

ملابس تناسب شكل الجسم المثلث

بدلة مقلمة

السترات المنقوشة المصممة حسب الطلب: ارتدي السترات المربعة مع بنطلونات سادة، سيخلق مزيج المطبوعات والألوان الصلبة وهم الشكل ويبعد التركيز عن الخصر الأكبر.

الخطوط العمودية: يخلق هذا النمط تأثيرًا انسيابيًا يطيل ويقلل الجزء العلوي من الجسم.

يفضل استخدام الخطوط الأفقية فقط إذا كانت مرئية من الصدر إلى أعلى.

السترات ذات الأكتاف المنظمة: الأكتاف المترهلة على السترات، الأكتاف المهيكلة (على المعطف الخفيف، على سبيل المثال) تربيع من إطارك.

بدلات أحادية الصدر: بدلاً من ارتداء السترات ذات الصدر المزدوج والتي تكون متضخمة عند الخصر، اختر سترة ذات صدر واحد للسماح بمقاس أكثر استرخاءً ونحافة.

احصل على الجواكيت المصممة خصيصًا لتناسب المقاس من الأعلى ولكن مع وجود مساحة إضافية حول الخصر.

قمصان ملونة أكثر إشراقًا: تساعد الأنماط والتفاصيل عبر الصدر والكتفين على توسيع الجذع العلوي الضيق.

ارتدي كنزات وقمصان برقبة دائرية مع لوحات ملونة على الصدر، ولكن بلون أغمق مثل الرمادي أو البحري أو الأسود حول منتصف القسم.

الملابس التي يجب تجنبها للرجال مع شكل الجسم المثلث

قمصان البولو والرقبة الملفوفة: يميل هذان الأسلوبان إلى جعل العنق والكتفين يبدوان نحيفين مع إبراز أي استدارة في الخصر.

ألوان فاتحة وطبعات مشغولة: ستلفت الأنماط الجريئة والمشرقة الانتباه إلى جذعك المثلث الشكل.

ارتديها في ملابسك على شكل مربعات للجيب، ونظارات ، وجوارب ، وأحذية رياضية.

السراويل الضيقة: تجذب عين المراقب إلى مركز جسمك، قم بتبديلها للحصول على مقاسات ساق عريضة ومستقيمة تضيف نسبة إلى صورتك الظلية.

2- شكل الجسم المثلث المقلوب

شكل الجسم المثلث المقلوب، هذا النوع هو مثلث كبير القاعدة عند الكتفين والنقطة عند السرة.

إن صدرك وكتفيك أعرض بشكل ملحوظ مقارنةً بخصرك وفخذيك، ربما تقضي ساعات في صالة الألعاب الرياضية كل أسبوع في ممارسة مضخة عضلية تحسد عليها. نظرًا لأن معظم الشركات المصنعة تلبي احتياجات الرجال الذين لا يتمتعون بلياقة بدنية عالية، فإن شراء الملابس من على الرفوف قد يمثل تحديًا لهذا النوع من الجسم.

ملابس للرجال مع شكل الجسم المثلث المقلوب

يجب أن يكون هدفك هو التباهي بجسمك المتناسق والمناسب.

ماذا يجب أن ترتدي إذا كنت عضليًا؟

ارتدِ ملابس ضيقة تقلل من الفوضى البصرية وتبرز الخطوط النظيفة والحادة لجذعك.

أضف الحجم إلى الحجاب الحاجز المشذب والجزء السفلي من الجسم مع موازنة نسب الجزء العلوي من جسمك.

- الرجل العضلي

خطوط أفقية: خاصة من أسفل الصدر لتوسيع خصرك الضيق نسبيًا.

القمصان ذات المقاس النحيف: يمكنك ارتداء القمصان لإظهار جسمك.

قميص بولو قطني رفيع: سيسمح مزيج الألياف اللدنة بالتمدد عبر مجموعة واسعة من الكتفين والصدر بينما يخلق مظهرًا مخصصًا حول الخصر.

القمصان العادية ذات العنق على شكل V: شكل الياقة له تأثير ضيق على صدرك ويجذب العين لأسفل وبعيدًا عن الجزء الأوسع من جذعك. ابتعد عن القمصان ذات العنق المغمور.

بنطلون وجينز بقصة مستقيمة: بنطلون جينز رجالي ضيق يبرز الأرجل الرياضية النحيفة.

ارتداء السراويل المنقوشة أو السراويل القصيرة المموهة أو البنطال المربّع يصرف الانتباه عن الجزء العلوي من جسمك العريض نسبيًا.

السراويل ذات المقعد الأكبر: يعاني الرياضيون من مشكلة شائعة تتمثل في العثور على السراويل الواسعة حول منطقة الفخذ. ابحث عن قياس أكبر بين حزام الخصر ودرزة المنشعب .

السترات: السترات الضيقة التي تتبع الخط الطبيعي لصورتك الظلية، مع فرق أكبر بين عرض الجذع وعرض الخصر.

الملابس التي يجب تجنبها

الخياطة المنظمة: ستعمل السترات مع حشوة الكتف والسترات العريضة، خاصةً طية صدر السترة عند الذروة، على إبراز الجزء العلوي من جسمك الثقيل. تعمل الصور الظلية غير المنظمة بشكل أفضل في تبسيط إطارك.

المطبوعات والأنماط وخطوط العنق المغرفة: أي تفاصيل خاصة حول الكتفين ستركز الانتباه على إطارك العريض وستخرج جسمك من التناسق.

ابحث عن خياط رجالي جيد يمكنك الوثوق به (وجربه!). هذا جزء لا غنى عنه لبناء خزانة ملابس أنيقة لهذا النوع من الجسم.

3- الشكل المستطيل

الرجال ذو الجسم المستطيل عادة ما يكون لديهم هيكل طويل ورفيع، تكون أكتافهم بنفس عرض الخصر والوركين تقريبًا.

ملابس رجالية مستطيلة الشكل

استخدم الملابس لتوسيع الكتفين وإضافة تأثير الاستدقاق الدقيق من أعلى إلى أس

فل. سوف تحتاج إلى خلق وهم الهيكل.

خطوط أفقية: خاصة عبر جذعك العلوي (قمصان قصيرة وطويلة الأكمام)، لأنها ستضيف عرضًا إلى إطارك الطفيف.

الخياطة المنظمة: بمجرد العثور على السترات والسترات المهيكلة التي تضيف حجمًا إلى كتفيك، اطلب من الخياط أن يرتديها قليلاً في الخلف للتأكيد على خصرك.

مظهر متعدد الطبقات: القميص ذو الأزرار والبلوزات ذات الرقبة المستقيمة الدقيقة عبارة عن اقتران لا يفشل من شأنه أن يضيف حجمًا فوريًا إلى إطارك.

الأوشحة: الوشاح المربوط بعناية هو وسيلة سهلة لإضافة نقطة اختلاف لمظهرك، وكذلك تجسيد جذعك العلوي.

المطبوعات والملوثات العضوية الثابتة والتفاصيل: ستعمل الملوثات العضوية الثابتة ذات الألوان الأكثر إشراقًا في الأعلى أو التفاصيل مثل الكتّافات على توسيع أبعاد الإطار النحيف.

الملابس التي يجب تجنبها للرجال مع شكل الجسم المستطيل

السترات مزدوجة الصدر: مما لا يثير الدهشة، أن قطع الخياطة على شكل مستطيل لا تفعل شيئًا يذكر بالنسبة للجسم المستطيل الشكل. جرب أسلوب صدر واحد مع الكثير من البنية في الكتفين بدلاً من ذلك.

للخياطة، تأكد من اختيارك للأنماط أحادية الصدر، عندما تكون خارج أوقات العمل، قم بإنشاء شكل من خلال طبقات متباينة مثل قميص أو سترة صوفية فوق قميص أو سترة بيضاء ناصعة لإنشاء لوحة ممتدة على شكل حرف V في الجزء العلوي من جسمك.

4- الشكل البيضاوي

شكل جسم بيضاوي في الرجل الأكبر حجمًا، يكون مركز الجذع أعرض من الكتفين والوركين، ويريد الرجال ذو الشكل البيضاوي ملابس تقوم ببعض التنحيف.

البنطلونات: يجب أن يكون خصر البنطال فضفاضًا بشكل مريح، وألا يكون مشدودًا أبدًا بحيث يقرص ويتجعد.

الحمالات: الحمالات الرجالية، هي أفضل صديق لك. ارتديها كلما سنحت لك الفرصة. يمسكون البنطلون من الأمام قليلاً، كما أنه يجب ارتداء البنطال عند الخصر الطبيعي، حيث يمكن ثنيه بسلاسة على الجزء السفلي من معدتك بدلاً من الضغط عليه بالكامل لأعلى.

الطيات: تساعد البنطال على الاتساع قليلًا عند الجلوس ، مما يضفي مزيدًا من الراحة على الرجال ذوي الأفخاذ الكبيرة.

القمصان: الملاءمة الجيدة أمر بالغ الأهمية في تجنب القرص والتجاعيد (القميص الصغير جدًا) أو الانتفاخات التي تزيد من حجم القميص (القميص الفضفاض جدًا). يعمل الحيز الأوسع على نطاق واسع بشكل جيد للرجال العريضين ، خاصةً عندما تكون الرقبة والوجه عريضين.

أربطة العنق: يمكن أن تكون أربطة العنق طريقة جيدة لتجنب ربطة العنق التي تلتف حول انتفاخ المعدة. إذا لم تكن من محبي ربطات العنق، فستعمل شيئًا عريضًا، والأهم من ذلك، طويلًا بما يكفي للوصول إلى الحزام.