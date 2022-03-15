نصائح لتجهيز ملابس الدراجات النارية للصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت مجلة "موتورراد" الألمانية بتجهيز ملابس الدراجات النارية استعدادا لموسم الصيف.

الخوذة

وأوضحت المجلة المعنية بقيادة الدراجات النارية أنه يمكن مسح الخوذة بإسفنجة ناعمة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة، كما يمكن استخدام الماء الفاتر والصابون المحتوي على مواد تنظيف معتدلة. ويمكن تنظيف الغلاف الخارجي بمنتجات العناية بالبلاستيك أو باستخدام منتجات العناية بالطلاء في حال الأسطح المطلية.

ولإزالة فضلات الحشرات الجافة على الحاجب يتم استخدام منشفة ورقية مبللة، والتي يمكن وضعها عليها لعدة دقائق، ثم يتم شطفها بالماء الفاتر. ويتم تنظيف ما يسمى بالأقنعة المزدوجة المضادة للضباب في حمام مائي دافئ وصابون سائل معتدل جدا، لكن لا يتم إعادة التجميع حتى تجف الأجزاء بالهواء.

ويتم تطبيق زيت السيليكون الخاص على آلية الحاجب، والابتعاد عن الزيت الطبيعي لعدم الإضرار بجسم الخوذة. وإذا كان من الممكن إزالة البطانة الداخلية للخوذة، فيفضل غسلها بمنظف معتدل عند 30 درجة.

البذلة الجلدية

ويمكن للإسفنجة والصابون الخاص تنظيف الجلد وإزالة الاتساخات الخفيفة من البذلة الجلدية. وعند الرغبة في تنظيف البذلة تماما، فيمكن وضعها في الغسالة في دورة الغسيل البسيط أو الصوف، مع استخدام منظف جلدي خاص، لكن ينبغي إزالة الواقيات مسبقا.

وتتم عملية التجفيف في درجة حرارة الغرفة، وبدون تعريض الملابس لأشعة الشمس المباشرة، ويفضل تطبيق زيت الجلد بقطعة قماشية ناعمة على الملابس الجلدية المبللة للحفاظ على رطوبتها.

وأشار الخبراء إلى حاجة الملابس النسيجية إلى العناية المنتظمة للحفاظ على الطبقات الحساسة بها، مع الاعتماد على المنظفات السائلة والغسالة والابتعاد عن منعم الأقمشة وشطفها بالماء الفاتر جيدا لإزالة جميع المواد المتبقية.

الأحذية

ويمكن تنظيف الأحذية بالماء الدافئ وبمساعدة فرشاة وإسفنجة، ثم يتم تطبيق زيت الجلد، والاسبراي الخاص بعد التجفيف في الغرفة وليس في أشعة الشمس، كما يمكن وضع بعض ورق الجرائد بداخلها لامتصاص الرطوبة والماء المتسرب داخلها.

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