الامارات | فتاة تفتتح مخبزاً وتطلب دعمها.. شاهد المفاجأة التي أبكتها !

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تفتتح مخبزاً وتطلب دعمها.. شاهد المفاجأة التي أبكتها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة إسبانية افتتحت مخبزاً في برشلونة وطلبت الدعم من أصدقائها ومعارفهم، وكانت المفاجأة التي أبكتها حين وقف طابور طويل أمام متجرها لدعمها والشراء منها.

ورغم أن شعار المخبز يشير إلى افتتاحه عام 2017 لكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول مقطع الفيديو خلال الأيام الأخيرة، وحقق الفيديو في أحد حسابات "تيك توك" ما يزيد عن مليونين و300 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من نشره فقط.

وتقوم الفتاة وتدعى "لوكا" بنشر المخبوزات الشهية التي يصنعها متجرها على حسابها في "أنستغرام".

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