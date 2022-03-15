طريقة تخزين البسلة.. «خطوات سهلة وبسيطة لمذاق طازج طول العام»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البسلة من الخضروات المحببة بين الكثيرين طوال العام، رغم أنها تظهر في فصول معينة وتنتشر بها، إلا أنها تعد وجبة أساسية في العزومات والمناسبات بسبب فوائدها الصحية، لذا تفضل العديد من ربات المنزل تخزينها حتى يمكنهم الحصول عليها في الشهور التي لا تظهر بها، وتعتبر طريقة تخزين البسلة من الأسئلة التي تبحث عنها النساء باستمرار.

في السطور التالية يعرض«هن» طريقة تخزين البسلة من وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، وهي كالتالي:

طريقة تخزين البسلة

قبل معرفة طريقة تخزين البسلة يجب أولا اختيار البسلة الطازجة من بائع الخضروات والتأكد من حبات البسلة تملئ الغلاف الأخضر الخارجي.

- الحرص على أن يكون غلاف البسلة باللون الأخضر الناصع، وعدم وجود بقع بيضاء عليه؛ لأن البقع تدل على أن البسلة ذابلة وغير صالحة.

- ولكي تحصلين على كميات كبيرة للتخزين يجب شراء مقدار كبير من البسلة لأن المتبقي منها بعد تقشيرها وتفصيصها يكون أقل بكثير من الكمية الأصلية.

- بعد شراء البسلة والتأكد من نضجها وصلاحيتها وتقشيرها وتفصيصها، يتم وضع كمية مناسبة من المياه في إناء كبير به مقدار ملعقة صغيرة من الملح وتترك حتى تغلي جيدًا.

- نضع البسلة دون غسيل في الماء المغلي على النار وتترك لمدة 4 دقائق وتقلب برفق.

- نرفع البسلة بعد مدة 4 دقائق من على النار وتوضع في ماء بارد جدا أو به ثلج وتقلب جيدا.

- يتم رفع البسلة من المياه الباردة وتترك ليتم تصفيتها جيدًا لكي لا تكون كتل وتلتصق حباتها معا.

- بعد تصفية البسلة جيدا والتخلص من المياه الزائدة، نضعها في أكياس بلاستيك يفرغ منها الهواء تماما.

- توضع البسلة في الفريزر بعد أن تأخذ شكل متساوي أو مسطح، وتترك حتى تتجمد على هذا الوضع الذي يسهل استخدامه فيما بعد.

طريقة تخزين الجزر

بعد معرفة طريقة تخزين البسلة يجب معرفة طرق تخزين الجزر لأنه من الخضروات المرتبطة بالبسلة بشكل كبير ويتم طهيه معها، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طرق سهلة لذلك، وهي كالتالي:

طريقتين لتخزين الجزر

الطريقة الأولى

- بعد التأكد من شراء الجزر الناضج ثم تقطيعه حسب الرغبة وتوزيعه ووضعه في أكياس بلاستيك دون سلق أو غسيل، وذلك بعد تفريغ الهواء من الأكياس تماماً.

- يتم وضع الأكياس في الفريزر بطريقة متساوية حتى تكون مسطحة لكي تتجمد على هذا الوضع الذي يسهل إخراجه من الفريزر واستخدامه بعد التخزين لمدة أشهر أو المدة المرغوبة.

الطريقة الثانية لتخزين الجزر

- نضع مقدار مناسب من الماء في وعاء كبير به مقدار ملعقة صغيرة ملح ويترك على النار حتى تغلي جيدا.

- يتم تقطيع الجزر ويوضع في الماء المغلي ونتركه لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق.

- نرفع الجزر من الماء المغلي بعد المدة المحددة له ويتم وضعه في ماء بارد أو به ثلج ويقلب جيدا ثم نصفيه على قطعة قماش نظيفة.

- تخزن قطع الجزر بعد رفعها وتصفيتها في أكياس بلاستيك خالية من الهواء تماما ويوضع في الفريزر حتى يمكن استخدامه في جميع الأطعمة.