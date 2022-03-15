عرض جديد.. مفاجأة جديدة بشأن تأثير أوميكرون على الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكد البروفيسور تيم سبيكتور، المؤسس المشارك لتطبيق ZOE Covid الخاص بأعراض فيروس كورونا، أن سيلان الأنف هو الآن أكثر علامات التحذير شيوعًا لأوميكرون.

وفي آخر فيديو له على موقع يوتيوب، قال البروفيسور سبيكتور: "يوفر تطبيق أعراض ZOE Covid تحديثات حول تحركات كوفيد من ملايين المستخدمين إلى تطبيقه، بالإضافة إلى الحالات المتزايدة ، يلمح التطبيق إلى انتشار أعراض مختلفة بين عامة الناس".

وأضاف: "يظهر سيلان الأنف في ما يقرب من 80 في المائة من جميع الحالات وهو أمر مذهل حقًا"، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

ووفقًا للبروفيسور، فإنه يظهر أن أوميكرون "يؤثر حقًا على الأنف"، يحدث سيلان الأنف عندما يتم تصريف السوائل الزائدة من الأنف.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

صداع الرأس

التهاب الحلق

السعال المستمر

صوت أجش

قشعريرة أو قشعريرة

آلام المفاصل غير العادية.