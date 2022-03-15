"قبل ما تتريق".. اعرف سعر إطلالة ويجز المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

سادت حالة من الجدل والسخرية بعد الإطلالة الغريبة التي ظهر بها مطرب الراب ويجز، في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض.

ويجز ظهر مرتديا شورت موف وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "بيج"، وجاء التعليقات الكثيرة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن هل تعلم ما سعر هذه الإطلالة؟

الإطلالة كانت بتوقيع maison valentino ووصل سعرها الإجمالي ما يزيد عن 92 ألف جنيه مصري، وفق الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية valentino، وجاءت تفصيليا كالآتي:

القميص البيج:

جاء القميص من قماش التفتا المغسول مع ياقة كبيرة مدببة، وبحسب وصف الموقع فهو:

- التركيب: 100٪ حرير

- الطول: 83.5 سم / 32.9 بوصة من الجزء الخلفي من خط العنق

- صنع في ايطاليا

- سعره 1150 دولار أمريكيا بما يبلغ نحو 18112 جنيها مصريا.

جاكيت أو سترة خضراء

سترة قميص من الحرير

جاءت السترة من الحرير Faille، بجيب واحد على الصدر على الجانب الأيسر عند الارتداء

- التركيب: 100٪ حرير

- الطول: 81.5 سم / 32 بوصة من الجزء الخلفي من خط العنق

- صنع في إيطاليا

- سعره 2250 دولارا أمريكيا بما يبلغ نحو 35437 جنيها مصريا.

الشورت الموف

- جاء الشورت من قماش التفتا المغسول

- مقاس عادي

- خصر مطاطي

- جيبان أماميان

- جيبان خلفيان

- التركيب: 100٪ حرير

- الطول: 38 سم / 15 بوصة

- فتحة الأرجل: 37.5 سم / 14.8 بوصة

- صنع في إيطاليا

- سعره 990 دولارا أمريكيا بما يبلغ نحو 15592 جنيها مصريا.

حذاء أو بوت

حذاء فالنتينو غارافاني XCOMBAT من جلد العجل.

- عروة سحب من الجلد على الظهر مزينة بمسمار مطلي بالروثينيوم

- إغلاق أمامي بأربطة وسحاب

- نعل مطاطي مع شكل مسمار

- ارتفاع الكعب 40 مم / 1.6 بوصة مع منصة 25 مم / 1 بوصة

- ارتفاع الساق 23 سم / 9.1 بوصة

- صنع في ايطاليا

سعره 1400 دولار أمريكي بما يبلغ نحو 22050 جنيها مصريا.