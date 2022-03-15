كيف يمكن تجنب الإصابة بـ"رقبة التكنولوجيا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور إلى أن استمرار العمل على أجهزة اللاب توب في المنزل قد يؤدي إلى الإصابة بما يعرف باسم "رقبة التكنولوجيا" Tech Neck، نظرا لأن المستخدم يفضل العمل على أجهزة اللاب توب في أماكن متعددة في المنزل سواء كان ذلك على الأريكة أو طاولة المطبخ أو حتى في الشرفة.

وأكد الأطباء الألمان على أن وضعيات الجلوس الخاطئة عند استعمال اللاب توب تؤدي إلى إجهاد الظهر بسبب الوضعية الملتوية الذي يتخذها المرء أثناء العمل لفترات طويلة، ومع مرور الوقت يمكن أن تتصلب عضلات الرقبة وتتقلص عضلات الصدر والبطن.

وأكد البروفيسور الألماني بيرند كلادني على أن مشكلة رقبة التكنولوجيا تعتبر من المشكلات الصحية المنتشرة بدرجة كبيرة حاليا، أوضح بعض النصائح والإرشادات التي يمكن من خلالها تجنب الإصابة بها، وذلك عن طريق إعداد مكان عمل في المنزل يكون مناسبا للظهر، حيث نصح بضرورة وضع شاشة اللاب توب في مستوى العين، وفي حالة عدم توافر حامل للاب توب فإنه يمكن استعمال بعض الكتب لرفع مستوى الشاشة.

ولتعزيز صحة الظهر أثناء العمل في المنزل فإنه يمكن توصيل اللاب توب بشاشة خارجية والاعتماد على وحدة فأرة ولوحة مفاتيح خارجية، بالإضافة إلى ضرورة أخذ فترات راحة منتظمة وإجراء تمارين الإطالة والاسترخاء من وقت إلى آخر.