مفاجأة.. الجاكيت الأخضر لويجز سعره 30 ضعف إطلالة هدى المفتي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت إطلالة فنان الراب ويجز في حفله على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد في السعودية قبل ساعات، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشابهها مع إطلالة سابقة للممثلة هدى المفتي التي ظهرت فيها بشهر يناير الماضي خلال جلسة تصوير في مدينة مدريد الإسبانية، وهو ما زاد من توقعات الجمهور بوجود علاقة تجمعهما منذ مشاركتهما في مسلسل «بيمبو».

تفاصيل إطلالة هدى المفتي وويجز

وفي يناير الماضي، ظهرت هدى المفتي في جلسة تصوير بشوارع مدريد الإسبانية وهي ترتدي معطف طويل أخضر اللون، فيما ارتدى ويجز في حفله بالسعودية قبل ساعات جاكيت أخضر ولكن بفرق التصميم والشكل والماركة، الأمر الذي جعل البعض يتساءلون بشأن سعر الجاكيت لكلاهما.

ووفقا لما ترتديه هدى المفتي، فهو من ماركة LAJWMPLXLS trade mark، ويبلغ سعر هذا الجاكيت أخضر اللون، 61.25 دولار أي ما يعادل 964.81 جنيه، بحسب ما ورد عبر متاجر البيع الأونلاين.

فيما ارتدى ويجز من ماركة Valentino العالمية، وبحسب متاجر البيع الأونلاين فأن سعر هذا الجاكيت أخضر اللون يصل إلى 1,850.00 إسترليني أي ما يعادل 37896.33 ألف جنيه مصري.

توقعات الجمهور بارتباط ويجز وهدى المفتي

ظهور مطرب الراب ويجز بإطلالة مشابهة للفنانة هدى المفتي، جعل الجمهور يعيد حديثه عن توقعاتهم بوجود علاقة عاطفية بينهما، حيث سبق وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مسلسل «بيمبو» الذي يشارك في بطولته ويجز وهدى عبر إحدى المنصات الشهيرة بارتباطهما.

وبعد طرح ويجز أيضا لأغنيته الأخيرة «البخت» أثير جدل واسع بوجود علاقة مع هدى المفتي، إذ كانت مختلفة المعتاد عليه في أدائه الصوتي وكلماتها، كونه أدى فيها دور الحبيب المكسور الذي يتحدث عن حبيبته ويشكو من هجرها له، وساهم في زيادة تلك الترجيحات، انتشار تعليقات على صورة للممثلة الشابة، إذ كتبت الفنانة تارا عماد: «هو إيه الحلاوة دي لو سمحت؟»، ليرد عليها ويجز: «أكتبي لها أغنية بقى»، ثم ردت هدى المفتي عليه بتعبير القلب الأبيض وضحكة.