بيمبو والبخت وإطلالة مشابهة.. هدى المفتي وويجز يتصدرا السوشيال ميديا مجددا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدى المفتي وويجز.. تردد اسمهما بصورة واسعة مؤخرا عبر مواقع السوشيال ميديا، إذ يتوقع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ارتباطهما منذ فترة، خاصة بعد طرح المطرب الشاب لأغنيته الحديثة «البخت» منذ نحو أسبوعين بمشاركة الممثلة المعروفة، والتي حصلت على شهرة واسعة وتصدرت «التريند» على موقع «يوتيوب» حتى الآن.

قصة أغنية ويجز وسبب انتشار ارتباطه بهدى المفتي

قبل حوالي أسبوعين، طرح مطرب الراب ويجز أغنية «البخت» والتي جاءت عكس المعتاد بأغاني الراب التي يرد فيها على المطربين، أو الحديث عن حياته المهنية ونجاحه في الغناء.

وفي أغنية «البخت» خرج ويجز عن المألوف سواء في الكلمات أو بأدائه الصوتي في الغناء، إذ ظهر بحالة الحبيب المكسور ويتحدث عن حبيبته ويشكو من هجرها له.

واعتقد الجمهور أن هذه الأغنية متعلقة بالفنانة هدى المفتي، بسبب تعليقات جاءت على صورة نشرتها لها عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، بعد طرح الأغنية، وعلقت عليها الفنانة تارا عماد: «هو إيه الحلاوة دي لو سمحت؟»، ليرد عليها ويجز: «أكتبي لها أغنية بقى»، لترد عليه «هدى» بتعبير القلب الأبيض وضحكة.

التعليقات التي جمعت بين تارا عماد وويجز وهدى المفتي، جعلت الجمهور يتوقع أن هناك علاقة عاطفية تربطهما سويا، وهو ما لاقي انتشارا واسعا عبر السوشيال ميديا.

إطلالة ويجز في السعودية تشبه ظهور هدى المفتي في مدريد

أيضا من بين الأسباب التي زادت تلك التوقعات بين الجمهور، هو إطلالة ويجز في حفله على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد في السعودية قبل ساعات والتي خطفت الأنظار، إذ ربطها البعض بـ هدى المفتي مرة أخرى، التي ظهرت بملابس مشابهة في يناير الماضي، خلال جلسة تصوير بشوارع مدينة مدريد الإسبانية.

وظهر ويجز وهو شورت بنفسجي اللون وجاكيت أخضر واسع، فيما كانت قد ظهرت «المفتي» ببدلة خضراء وهاف بوت في إسبانيا، لذا تصدرا التريند مجددا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بسبب الإطلالة المشابهة، ما ساعد في ترديد وجود هناك علاقة تجمعهما سويا، وكانت أبرز التعليقات: «ويجز كان هدى المفتي».

مسلسل بيمبو

وقبل أغنية «البخت»، شارك ويجز وهدى المفتي بطولة مسلسل «بيمبو» الذي تم عرضه بإحدى المنصات الشهيرة، وكان هذا العمل هو بداية تردد الأنباء بشأن علاقتهما، وساعد في انتشار هذا الخبر بأنه لم يؤكده أو ينفيه أي منهما حتى الآن.