الامارات | علامات تنذرك بوجود مشاكل خطيرة في الكلى

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذرك بوجود مشاكل خطيرة في الكلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دراسة جديدة، أن«تورم حول العينين والساقين» و«فقر الدم» و«الصداع» و«القيء العرضي»؛هي إشارات إنذار مبكرة لمرض الكلى المزمن، بحسب موقع «تايمز أوف إنديا».

ووفق«الألمانية» قال رئيس قسم أمراض الكلى بجامعة كينج جورج الطبية في الهند، البروفيسور فيشفايت سينج: «يصعب اكتشاف مرض الكلى المزمن في مراحله المبكرة بسبب أعراضه المستترة، ويأتي ما يقرب من 60% من المرضى في المرحلة النهائية من المرض؛ لكن بحلول ذلك الوقت يكون غسيل الكلى أو زرع الأعضاء هو الخيار الوحيد المتبقي».

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