طريقة تخزين البطاطس للشيف حسن في الفريزر مثل الجاهزة.. سهلة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس من أكثر الأكلات التي ربما لا يختلف عليها الناس، سواء كانت مقلية أو في صينية أو مع اللحوم والدجاج وغيره من الطرق الكثيرة، حسب ما يفضل كل شخص، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تخزين البطاطس للشيف حسن الشهير بتقديم وصفات مختلفة وطرق جديدة وسهلة.

وفيما يلي بالتفاصيل طريقة تخزين البطاطس للشيف حسن خلال تقديمه في إحدى حلقات برنامجه «أكلات وتكات» المذاع على قناة الحياة.

طريقة تخزين البطاطس للشيف حسن

- في البداية يجب تقشير البطاطس.

- بعد ذلك يتم تقطيع البطاطس على شكل أصابع مع الحرص أن تكون متوسطة الحجم أي لا تكون سميكة أو رفيعة.

- المرحلة التالية هي غسل البطاطس التي تم تقطيعها جيدا والتأكد من إزالة النشا منها وظهور لون الماء شفافة.

- وبعد ذلك يتم وضعها في ماء مغلي لمدة دقيقة ثم رفعها لوضعها بماء بثلج وملح وخل.

- تترك داخل الماء والثلج نحو نصف ساعة.

- يتم تصفيتها بعد ذلك ثم وضع البطاطس في زيت غزير ساخن نصف قلية ثم رفعها على مناديل المطبخ.

- بعد أن تبرد حينها يمكن وضعها في صينية والاحتفاظ بها داخل الفريزر حتى تجمد.

- في اليوم التالي يمكن وضعها في كيس وتركها بالفريزر واستخدامها وقت الاحتياج لذلك وتكون مثل الجاهزة.

طرق عمل البطاطس المحمرة

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة سي بي سي، طرق مختلفة لعمل البطاطس المحمرة.

طريقة عمل بطاطس محمرة بالثوم

مقادير بطاطس محمرة بالثوم

بطاطس

ثوم

ملح وفلفل

شطة

زيت فلفل حار أو رومى

طريقة تحضير بطاطس محمرة بالثوم

- تقطيع البطاطس مكعبات.

- تشويح الثوم و الفلفل و التوابل.

- وضع البطاطس للتحمير مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقة.

طريقة عمل بطاطس محمرة باللحمة المفرومة

مقادير بطاطس محمرة باللحمة المفرومة

كيلو بطاطس

ربع كيلو لحم مفروم

بصلة مبشورة

حزمة بقدونس

ملح

فلفل

قرفة

ملعقة زنجبيل

زيت بيضة

كوب بقسماط ناعم

نصف كوب دقيق

طريقة تحضير بطاطس محمرة باللحمة المفرومة

- تقطيع البطاطس شرائح سميكة ثم يتم تفتيح كل قطعة من المنتصف بدون فصل الجزئين.

- بعد ذلك تسبك اللحمة ومع إضافة البقدونس المفروم والتوابل.

- يتم استخدام هذا الخليط في حشى البطاطس ووضع عليها الدقيق ثم البيض والبقسماط.

- القلى فى الزيت ثم التزيين بالبقدونس.

طريقة عمل بطاطس محمرة بالبسطرمة

مقادير بطاطس محمرة بالبسطرمة

بطاطس مسلوقة مهروسة

بسطرمة

زيت ملح

فلفل أسود

بيض

بصل أخضر

بقسماط

جبنة رومى

طريقة تحضير بطاطس محمرة بالبسطرمة

- لعمل بطاطس محمرة بالبسطرمة يجب في البداية خلط الجبنة الرومى مع البسطرمة والبطاطس المهروسة.

- بعد ذك إضافة البيض مع التقليب وإضافة البصل الأخضر.

- في المرحلة التالية يتم تشكيل الخليط على شكل كرات.

- يمكن حينها وضع البطاطس داخل البقسماط.

- يتم وضعها في الفريزر بعد مرحلة البقسماط حتى تجمد قليلا.

- ثم تخرج من الفريزر للقلي في الزيت على النار وتقديمها.