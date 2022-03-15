طريقة تخزين الكوسة في الفريزر بطريقة سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، لذلك تحاول ربات البيوت العمل على تخزين عدد من الخضروات المختلفة لتكون على استعداد تام والأمر سهل عليها في الطبخ خلال فترة الصيام عليها، ومن أبرز ما تبحث عنها هو طريقة تخزين الكوسة في الفريزر، وما نرصده في السطور التالية مع طرق عملها بالتفاصيل.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة سي بي سي سفرة طريقة تخزين الكوسة.

طريقة تخزين الكوسة

- يتم تقطيع الكوسة بالطول على شكل نصفين.

- وبعد ذلك وضع الكوسة في الماء المغلي، مع الملح لمدة دقيقتين توضع ثم يتم رفعها في ماء بارد.

- المرحلة التالية هي تجفيفها باستخدام فوطة نظيفة وبعد ذلك تخزينها في كيس بلاستيك بالفريزر.

طرق مختلفة لأكلات بالكوسة

طريقة عمل مكرونة بالجبنة والكوسة

مقادير مكرونة بالجبنة والكوسة

مكرونة

نصف كيلو كوسة

نصف كوب جبنة رومى مبشورة

2 كوب عصير طماطم

بصل مفروم

نعناع جاف

ملح

فلفل أسود

البشاميل

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف لتر لبن

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة والكوسة

- سلق المكرونة وبشر الكوسة.

- تشويح البصل والجزر المبشور فى الزيت على النار.

- وضع الطماطم مع الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف.

- العمل على تقليب المكرونة فى صوص الطماطم.

طريقة عمل البشاميل

- الاستمرار في تقليب الدقيق فى الزبدة مع إضافة اللبن.

- وضع كمية من المكرونة في طبق البايركس وبعد ذلك طبقة من الكوسة ثم طبقة مكرونة.

- إضافة الباشميل والجبنة المبشورة على الوجه، ثم وضعها في الفرن حتى النضج.

طريقة عمل مسقعة الكوسة

مقادير مسقعة الكوسة

نصف كيلو كوسة

2 ثمرة بطاطس

نصف كيلو طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

زيت للقلي

زعتر جاف

بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مسقعة الكوسة

- تقطيع البطاطس والكوسة على شكل مكعبات قليها في الزيت.

- يتم قلي أيضا قطع الطماطم فى القليل من الزيت مع إضافة البصل والثوم والبقدونس المفرومين والملح والفلفل الأسود والزعتر والاستمرار في التقليب.

- إضافة خليط الطماطم إلى البطاطس والكوسة داخل بايركس ثم بالفرن وتترك حتى النضج.

طريقة عمل عجة الكوسة

مقادير عجة الكوسة

كوسة مبشورة

طماطم مبشورة

بصل مفروم

ربع كوب لبن

نصف ملعقة صغيرة كربونات صودا

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير عجة الكوسة

- بشر الكوسة والطماطم.

- إضافة للكوسة والطماطم المكونات من البصل والبيض واللبن والبقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود والبهارات وكربونات الصودا ثم التقليب.

- يتم صب هذا الخليط في بايركس مدهون بالزيت ثم يوضع في الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل فطائر الكوسة

مقادير فطائر الكوسة

كوسة مبشورة

بصل

دقيق

بيض

بيكنج بودر

شطة ناعمة

عصير ليمون

فلفل أسود

ملح

زيت للقلي

طريقة تحضير فطائر الكوسة

- لتحضير فطائر الكوسة يتم خلط جميع المكونات مع بعضهم للحصول على عجينة.

- بعد ذلك يتم تشكيل الخليط إلى شكل كرات.

- يتم قليها في الزيت على النار ثم تقديمها.