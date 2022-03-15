طريقة تخزين البامية للشيف هالة فهمي في الفريزر.. سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تخزين البامية للشيف هالة فهمي، لمهارتها في الطهي، ولسهولة الطرق التي تقدمها خلال برنامجها «مطبخ هالة»، المذاع عبر شاشة قناة النهار، وهو ما نقدمه في السطور التالية، سواء عن كيفية تجهيزها وتحضيرها وتخزينها لتكون متوفرة في المنزل ويمكن عملها حسب الرغبة بأي وقت.

طريقة تخزين البامية للشيف هالة

- وعن طريقة تخزين البامية للشيف هالة فهمي، شرحت عبر برنامجها، أن يتم تحضير البامية بدون أقماع وبعد غسلها.

- وضع وعاء يحتوي على الماء المغلي على النار.

- وبعد ذلك يتم وضع البامية إلى الماء المغلي.

- ثم بعد مرور 5 دقائق إضافة عصير الليمون.

- إزالة البامية بعد غليها جيدا ووضعها في وعاء كبير من الماء والثلج.

- بعد ذلك إزالتها من الماء والثلج وتخزينها في أطباق بلاستيك ووضعها في الفريزر بعد أن تبرد.

كيفية تخزين البامية بدون فريزر

- يجب عدم غسل البامية في حال لم تحفظ في الفريزر، وكذلك عدم تقطيع البامية.

- استخدام الوعاء البلاستيكي مثقب المعروف أنه خاص للخضروات ويتم وضع به قرون البامية وتركها في الثلاجة خلال 4 أيام فقط.

تخزين البامية بدون سلق

- يمكن تخزين البامية بدون سلق من خلال غسلها جيدا.

- بعد ذلك يتم وضع البامية في المصفاه من أجل التخلص من الماء.

- وضعها بعد ذلك في أكياس الفريزر مع تفريغ الهواء منها.

طريقة عمل البامية المسبكة

مقادير البامية المسبكة

بامية طازجة

عصير طماطم

بصل

صلصة طماطم

ثوم

كزبرة خضراء

زيت

كزبرة جافة ناعمة

فلفل حار

طماطم شرائح

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بامية مسبكة

- تشويح البامية فى الزيت على النار.

- يتم إضافة المكونات من البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار المفروم.

- وبعد ذلك إضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم.

- ترك الخليط حتى التسبيك مع إضافة عصير الليمون.

طريقة عمل طشة البامية

- تشويح الثوم المفروم مع الفلفل الحار المفروم والكزبرة الجافة الناعمة والكزبرة الخضراء المفرومة.

- إضافة الطشة للبامية ووضعها فى طاجن مع رص شرائح الطماطم على الوجه.

- وضع الطاجن في الفرن حتى النضج وبعد ذلك تقديمها.

طريقة عمل البامية المفروكة

مقادير البامية المفروكة

نصف كيلو لحم

1 كيلو بامية

مقطعة حلقات بصلة

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل

طماطم

2 فص ثوم

1 كوب شبت

4 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

فلفل حار اختياري

طريقة تحضير البامية المفروكة

- يتم تقطيع اللحمة ثم وضعها في حلة تحتوي على زيت على النار.

- وبعد ذلك إضافة البصل المفروم مع الاستمرار في التقليب جيدا مع ملح وفلفل.

- إضافة الكزبرة الجافة والفلفل الحار مع الاستمرار في التقليب بالمكونات جيدا.

- تترك على النار ثم يتم إضافة الطماطم وتقلب قليلا.

- بعد ذلك تغطي بالماء ثم تترك حتى ينضج اللحم.

- في النهاية يتم إضافة البامية والبيكنج صودا وتغطى الحلة وتركها حتى النضج.