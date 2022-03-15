الامارات | عواصف مغناطيسية تضرب الأرض هذا الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف مغناطيسية تضرب الأرض هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، تنبيهات بشأن عواصف مغناطيسية أرضية خفيفة ومتوسطة خلال اليومين المقبلين. بحسب موقع «ساينس ألرت».

وأشار الموقع إلى أنه قد تكون هناك تقلبات في شبكة الطاقة وبعض الاضطرابات في نشاط الحيوانات المهاجرة. وإذا كانت الظروف مناسبة، يمكن إخراج الأقمار الصناعية من السماء. وقد نشهد أيضا ارتفاعا في كل من الشفق القطبي والشفق الأسترالي.

وتنفجر هالة الشمس - المنطقة الخارجية من غلافها الجوي - وتطلق البلازما والمجالات المغناطيسية في الفضاء. وإذا تم توجيه CME إلى الأرض، فإن تصادم المقذوفات الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن يتسبب في عاصفة مغناطيسية أرضية - تُعرف أيضا باسم العاصفة الشمسية.

وتنبثق الرياح الشمسية من «ثقوب» في هالة الشمس. وهذه مناطق بلازما أكثر برودة وأقل كثافة في الغلاف الجوي للشمس، مع مجالات مغناطيسية أكثر انفتاحا. وتسمح هذه المناطق المفتوحة للرياح الشمسية بالهروب بسهولة أكبر، ما يؤدي إلى نفخ الإشعاع الكهرومغناطيسي في الفضاء بسرعات عالية؛ إذا كان الثقب يواجه الأرض، يمكن لتلك الرياح أن تهب علينا مباشرة.

وعندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض، يتم توجيهها على طول خطوط المجال المغناطيسي للأرض إلى القطبين، حيث تتساقط في الغلاف الجوي العلوي وتتفاعل مع الجزيئات الموجودة فيه. وهذا التفاعل يؤين الجزيئات ويجعلها تتوهج؛ هذا هو الشفق. بحسب «روسيا اليوم» التي نقلت التقرير.

ووفقا لتوقعات الشفق القطبي للطقس الفضائي، فإن 14 و15 مارس لديهما مستويات قصوى تبلغ Kp 6 وKp 5 على التوالي على مؤشر Kp للنشاط المغناطيسي الأرضي ذي النقاط العشر. وهذا يعني وجود احتمال قوي للشفق الساطع الديناميكي مع احتمال حدوث الإكليل الشفقي، لذا فهو الوقت المناسب للذهاب لمطاردة الأضواء في السماء.

وإذا بدا أن الشمس أصبحت أكثر نشاطا مؤخرا، فهذا لأنها كذلك. ويمر نجمنا بدورات نشاط مدتها 11 عاما، مع ذروة وحوض ملحوظين، يُعرفان باسم الحد الأقصى للشمس والحد الأدنى للشمس. ويحدث الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، عندما يكون المجال المغناطيسي للشمس في أضعف حالاته، عندما تبدل الأقطاب المغناطيسية للشمس أماكنها. وحدث الحد الأدنى من الطاقة الشمسية الأحدث في ديسمبر 2019.

وهذا يعني أننا نتصاعد حاليا نحو الحد الأقصى للشمس، عندما يكون المجال المغناطيسي للشمس في أقوى حالاته. ونظرا لأن المجال المغناطيسي للشمس يتحكم في نشاطه، فهذا يعني أننا سنشهد ارتفاعا في البقع الشمسية والتوهجات الشمسية وCMEs.

ومن المقرر أن يحدث الحد الأقصى للطاقة الشمسية في يوليو 2025. وقد يكون من الصعب التنبؤ بمدى نشاط أي دورة معينة، ولكن هناك أدلة تشير إلى أننا قد ندخل أقوى دورة مسجلة حتى الآن. ويمكن أن تتسبب العواصف الشمسية الأكثر قوة في حدوث مشاكل أكثر خطورة، لذلك نأمل أن يحافظ نجمنا على مستوى منخفض نسبيا.

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