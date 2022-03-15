الحقائب تزدان بنقوش جلد التمساح هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Elle” بأن الحقائب النسائية تزدان بنقوش جلد التمساح في ربيع وصيف 2022 لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش جلد التمساح تزين هذا الموسم كل أشكال الحقائب سواء حقيبة التسوق الكبيرة أو حقيبة الوسط أو حقيبة الكتف أو الحقيبة، التي تتخذ شكل الدلو، وذلك لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأضافت “Elle” أن الحقيبة المزدانة بنقوش جلد التمساح تكتسي في الغالب بالأسود والبني، إلى جانب الكريمي والفانيليا، مشيرة إلى إمكانية الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق الحقيبة مع جينز ذي أرجل واسعة وبليزر، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الحقيبة مع سروال باجي وتي شيرت وحذاء رياضي.