طريقة تخزين القرنبيط في البيت في موسمه.. بدون سلق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القرنبيط من الأكلات الموسمية وهي غير موجودة في كل الأوقات، وذلك يمكن تخزينه واستخدامه وطهيه لاحقا، وفيما يلي طرق تخزين القرنبيط، سواء بدون سلق أو كان أخضر لعمله لاحقا، وذلك بحسب الشيف هالة، لتسهيل عمل ربة المنزل ولتطهو كل الأكلات التي تريدها في غري موسمها، والخطوات التالية طريقة تخزين القرنبيط.

طريقة تخزين القرنبيط الأخضر المقطع

إذا قمتِ بشراء القرنبيط مقطعًا وملفوفًا بغلاف بلاستيكي (الاسترتش رول)، فلا تحفظيه بهذا الغلاف لأنه يحبس الرطوبة، ما قد يتسبب في تعفنه، لذا أزيلي الغلاف، وانقلي زهرات القرنبيط في كيس بلاستيكي، وضعي منديًلا ورقيًّا في نهاية الكيس لامتصاص أي رطوبة زائدة، ويمكنكِ تخزينه بهذه الطريقة لمدة أربع أو خمسة أيام.

طريقة تخزين القرنبيط الكامل

يمكنك الاحتفاظ بالقرنبيط كاملًا في الثلاجة لمدة تصل لأسبوع، وذلك بوضع في كيس بلاستيكي محكم الغلق، لـ عمل القرنبيط بعد ذلك.

يحفظ الكيس في رفّ الثلاجة، أو لفترة أطول عن طريق بلّ منشفة نظيفة، وعصرها جيدًا بحيث تكون رطبة، ويلف القرنبيط بها، ووضعه في رف الثلاجة.

هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على القرنبيط رطبًا وطازجًا، وتحميه من الجفاف، ولكن يجب الحرص على عدم وضعه في كيس بعد لفه بالمنشفة الرطبة، فحبس الرطوبة يسرع من تلفه، ويمكن أن يكون صالحًا لمدة تصل إلى عشرة أيام.

طريقة تخزين القرنبيط في الفريزر

لا يجب وضع القرنبيط في الفريزر مباشرة لأنه يتغير لونه ومذاقه.

تزال رأس القرنبيط وتغسل جيدًا لإزالة الأوساخ.

تقطع زهرات القرنبيط قطعًا متوسطة أو حسب رغبتك.

تغلى كمية من الماء في وعاء عميق، وتضاف إليها زهرات القرنبيط لمدة دقيقتين فقط.

يجب تحضير وعاء آخر في أثناء سلق القرنبيط، ويملأ بالماء المثلج، ثم تخرج قطع القرنبيط من الماء المغلي، وتوضع فيه مباشرةً ويترك لمدة دقيقتين.

تخرج قطع القرنبيط وتوضع على مصفاة، وتترك حتى تجف تمامًا.

توضع قطع القرنبيط ف صينية مغطاة بورق الزبدة، وتوضع في الفريزر لمدة ساعتين على الأقل.

لا يجب وضع القرنبيط في الكيس مباشرةً، حتى لا يتجمد ككتلة واحدة ويصعب فكه بعد ذلك.

يخرج القرنبيط، ويحفظ في كيس محكم الغلق، مع تدوين تاريخ حفظه، ويمكنكِ الاحتفاظ به بهذه الطريقة لمدة تصل إلى عام كامل.

تخزين القرنبيط في الفريزر بدون سلق

يجب أن يكون القرنبيط نظيف ولونه أبيض وغير متسخ ويغسل بالماء الجاري جيدًا.

تزال الأوراق التي تحيط بالقرنبيط.

يقطع القرنبيط إلى قطع صغيرة في الحجم حتى يسهل تخزينه.

يوضع القرنبيط في حلة مناسبة ويوضع بها ملعقة كبيرة من الملح ولتر من الماء النظيف.

تنقع زهرات القرنبيط في محلول الماء والملح لمدة ساعة.

تغسل زهرات القرنبيط بالماء.

يجلب وعاء مناسب ويملأ بالماء.

يضاف إلى الوعاء أربع ملاعق صغيرة ملح، ونرفع الوعاء على النار.

يترك الماء ليغلي بضع دقائق حتى يذوب الملح.

توضع زهرات القرنبيط في الماء وتترك لمدة دقيقتين.

تخرج زهرات القرنبيط ويكون بجانبنا وعاء به ماء مثلج.

توضع زهرات القرنبيط فور إخراجها من الماء المغلي في الماء المثلج ونترك الزهرات لمدة 3 دقائق.

تخرج زهرات القرنبيط من الماء المثلج ونحضر الأكياس الخاصة بالتفريز ونضع بها زهرات القرنبيط.

يمكن الاحتفاظ بهذه الطريقة بزهرات القرنبيط لمدة أكثر من 4 شهور متواصلة.

عند إخراج القرنبيط من الفريزر للاستخدام يجب وضعه لمدة دقيقة في فرن الميكروويف حتى يذوب الثلج ويسهل استخدامه.

بهذه الطريقة يمكن عمل كل الوصفات المتاحة والممكنة للقرنبيط في غير موسمه كما انه يكون صالحا للاستخدام دون أي تغيير في شكله أو لونه أو مذاقه لفترة تصل لعام كامل.