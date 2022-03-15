طريقة تخزين الطماطم في المنزل بخطوات سهلة ومتنوعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الطماطم من أكثر الخضراوات استخداما في المطبخ على مدار العام، في تدخل في العديد من الأكلات والسلطات وغيرها من الاستخدامات المختلفة، وتتواجد في الأسواق طوال أيام السنة، لكن هناك أوقاتا يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، لذا تحرص ربات المنازل على طبخها وتخزينها بكل أشكالها في مواسم حصادها.

لذا يقدم «هن» في التقرير التالي طريقه تخزين الطماطم بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة تخزين الطماطم بالخطوات

المقادير

لصلصة المكرونة والكشري

لتر عصير طماطم

بصلة مقطعة قطع صغيرة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة من السكر

½ معلقة صغيرة من الكمون

½ معلقة صغيرة من الكزبرة

½ معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

½ مكعب مرق

للصلصة العادية

لتر عصير طماطم

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير

هناك طرق عديدة ومتنوعة لطريقه تخزين الطماطم ولكنها تتوقف على استخدام ربات البيوت.

لعمل صلصة المكرونة والكشري

- في إناء على النار بها زيت ساخن يوضع الثوم ويشوح حتى يبدأ في تظهر رائحته.

- ثم تضاف الصلصة المقطعة قطع صغيرة وتشوح حتى يأخذ البصل اللون الأصفر.

- يضاف عصير الطماطم ورشة السكر والملح وتغطى.

- تترك الصلصة لتسبك نصف تسبيكة.

- بمجرد أن تغلي وتسبك تسبيكة بسيطة تضاف الكزبرة والكمون ونصف مكعب المرقة.

- تقلب كل المكونات جيدا حتى تذوب وتتجانس مع الصلصلة.

- لا بد من التأكد أن الملح معتدل.

- ترفع من على النار وتترك بعيدا لتبرد تماما.

- تعبأ في أكياس ثلاجة نايلون وتغلق جيدا ثم توضع في الفريزر لحين الاستخدام.

لعمل الصلصة العادية

- في إناء يوضع عصير الطماطم والسكر والملح على نار متوسطة.

- يغطي الإناء جيدا مع ترك فتحة صغيرة حتى لا تفور وإعطاء فرصة لتصاعد البخار.

- تترك حتى تتسبك وتتبخر كل الماء الموجودة فيها.

- ترفع مع على النار وتترك على جنب حتى تبرد تماما.

- تعبأ في أكياس حفظ نايلون ثم توضع في الفريزر لوقت الاستخدام.

طريقة تخزين الطماطم للشيف هالة

لاتباع طريقة الشيف هالة في طريقة تخزين الطماطم كل ما عليكِ فعله هو:

- غسل حبات الطماطم جيداً للتخلص من كل التربة والشوائب العالقة بها.

-ثم بعد ذلك تقطع وإزالة كل البذور من داخلها.

-تقسم القطع إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

-توضع كل كمية الطماطم المقطعة في الخلاط أو محضر الطعام.

-تفرم الطماطم جيدا وينصح بإضافة ½ كوب من الماء خلال هذه الخطوة لكي تُفرم بشكل كامل ولا يتبقى منها قطع.

-بعد التأكد من فرم الكمية كاملة تماما توضع معلقة صغيرة من السكر على الخليط للتخلص من أي طعم لاذع في الطماطم ولكي يتوازن طعمها أيضا.

-بعد ذلك يوضع خليط الطماطم المفرومة في إناء عميق على النار.

ويترك على النار متوسطة حتى تتبخر الماء منه وتنقص كميته ويستوي بشكل كامل.

-يرفع الإناء من على النار ويترك ليهدا ويبرد تماما.

-ومن ثم تقسم كمية صلصلة الطماطم حسب الاحتياج.

- وتوضع في أكياس ثلاجة نايلون كل كيس يكفي طبخة واحد.

-توضع الأكياس في الفريزر لحين الاستخدام.

-ويمكن أيضا حفظ صلصة الطماطم في علب بلاستيكية أو برطمانات من الزجاج مع الحرص على قلب العلبة رأساً على عقب دائما في الثلاجة، وتهدف هذه الخطوة إلى منع العفن من أن يتكون على سطح الصلصة وللحفاظ عليها سليمة لأطول وقت ممكن دون أن تفسد.