المشي بأقدام حافية.. فوائد ومحاذير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذر البروفيسور إنجو فروبوزه من أن الارتداء المستمر للأحذية يرفع خطر الإصابة بتشوهات الأقدام مثل تسطح الأقدام أو اعوجاج الأقدام.

ولتجنب ذلك، أوصى عالم الرياضة الألماني بالمشي بأقدام حافية لما يتمتع به من فوائد جمة؛ حيث إنه يعمل على تدريب عضلات القدم والأربطة والأوتار، ويسهم في الحفاظ على ثبات واستقرار مفصل الكاحل، ويحد من تشوهات الأقدام ومشاكل العظام الناجمة عنها، وتعزيز وضعية القوام، ومن ثم الوقاية من مشاكل الظهر والركبة.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ينبغي المشي بأقدام حافية على أرضيات متنوعة مثل الرمال والعشب والحصى.

وحذر فروبوزه مرضى السكري من المشي بأقدام حافية، وذلك لتجنب خطر الإصابة بجروح صغيرة في القدم؛ علما بأن مرضى السكري لا يلاحظون في الغالب هذه الإصابات بسبب تراجع الإحساس بالألم لديهم، فضلا عن بطء التئام الجروح لديهم، مما يرفع خطر الإصابة "بالقدم السكرية"، الذي يهدد ببتر القدم.

كما يتعين على مرضى الفُصال العظمي استشارة الطبيب المعالج أولا قبل المشي بأقدام حافية؛ نظرا لأن ارتفاع الحمل على القدمين يؤدي إلى تفاقم الألم المرتبط بالمرض.