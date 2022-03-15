طريقة تخزين الملوخية الخضراء والمتخرطة.. «احفظيها في الفريزر سنة كاملة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الملوخية طبق أساسي على مائدة الطعام في البيوت المصرية، ولها العديد من الطرق للطهي، سواء الخضراء أو المتخرطة، لكل منهما طريقة تخزين مختلفة للحفاظ على نكهتها وجودتها لأطول فترة ممكنة.

ويعرض «هن» خلال هذا التقرير طرق تخزين الملوخية الخضراء في البيت، وكيفية تخزين الملوخية المتخرطة وغيرها بسهولة في البيت، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي لقناة سي بي سي سفرة.

طريقة تخزين الملوخية الخضراء

تنزع أوراق الملوخيّة عن السيقان، وتُغسل جيّداً للتخلص من الأوساخ العالقة بها، ويستحب غسلها لأكثر من مرتين.

تفرم الملوخية الخضراء جيدا وناعما باستعمال الفرامة الخاصة، أو بالمخرطة أو باستعمال الخلاط الكهربائي.

وهناك طريقة لتحتفظ الأوراق بلونها الأخضر، توضع كمية من الماء البارد في إناء عميق، ويُضاف إليه عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، وتذوب المكونات جيدا.

تُضاف الملوخية المفرومة إلى هذا الماء، وتقلَب بلطف حتى تمتزج المكونات كلها، ومن بعد ذلك تُقسَم إلى كميات وتوضع في أكياس الفريزر بعد تفريغها جيدا من الهواء.

وتُرص الملوخية في أكياس الفريزر وتُستخرج عند الاستخدام.

طريقة تخزين الملوخية المتخرطة

بداية يجب التأكد من أن أوراق الملوخية لا تحتوي على سيقان أو عروق وأنها نظيفة وخضراء.

تغسل الملوخية في وعاء مملوء بالماء عدة مرات لتتخلص من الأتربة ثم تصفى بمصفاة.

تنثر الملوخية على فوطة مطبخ كبيرة على طاولة مع الحفاظ على التباعد بين الأوراق حتى تجف تماما من الماء وذلك حتى لا تسوّد.

تفرم الملوخية بواسطة المخرطة أو الخلاط الكهربائي حسب الدرجة المفضلة لديك.

وزعي الملوخية في أكياس الفريزر وتغلق الأكياس بإحكام وضعيها في الفريزر.

يمكنك حفظ الملوخية الخضراء بالفريزر لمدة تتراوح بين 6 – 8 أشهر، ولا تحتاجي عند الطهي إلا إخراجها من الفريزر، واستخدامها فورا للطهي.

طريقة تخزين الملوخية لمدة عام

تقطع الملوخية من العيدان وتغسل جيدا ثم تترك فى المصفاة حتى تجف تماما عن طريق تعرض الملوخية للهواء الجاف، ثم توضع الفوطة على الملوخية بعد غسلها.

تترك الملوخية حوالي 5 دقائق ثم تخرط جيدا.

يوضع إناء به ماء على النار ويضاف إليه ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وكزبرة ناشفة مطحونة ورشة سكر مع التقليب جيدا.

توضع الخلطة السابقة على الملوخية ثم تحفظ في أكياس مصنوعة من نوع بلاستيك جيد يناسب تخزين الأطعمة ثم ادخليها في الفريرز، ويمكن حفظها لعام كامل.

طريقة تخزين الملوخية بالبيكينج بودر

تخزين الملوخية الخضراء بلونها الناصع له تكنيك مميز يجب عمله للاحتفاظ بالملوخية أطول فترة ممكنة مع طعم ولون مميز مثل الطازجة تماما.

تقطع الملوخية من العيدان ثم تخرط جيدا باستخدام المخرطة، ثم يضاف إليها القليل من البيكنج بودر عليها ملعقة واحدة من البيكنج بودر أو بيكربونات الصوديوم، لكل كيلو من الملوخية الخضراء.

تقلب الملوخية جيدا مع البيكينج بودر أو بيكربونات الصوديوم، وذلك لكي تحافظي على لون ومذاق الملوخية خضراء لفترة طويلة ومكن حفظها في تلك الحالة في الفريزر لفترة طويلة جدا.

ويجب الإشارة إلى أن وضع البيكنج بودر أو بيكربونات الصوديوم على الملوخية لن يغير مذاق الملوخية عند طهيها نهائيا.

تلك الطريقة تمكنك من تخزين وحفظ الملوخية من شهر إلى 6 أشهر، وسوف تعطيكي نفس المذاق واللون كالطازجة تماما.

طريقة تخزين الملوخية نجلاء الشرشابي

كيلو ملوخية خضراء مخروطة.

توضع الملوخية الخضراء المخروطة في وعاء عميق، ثم يضاف إليها مقدار كوبين من الشوربة أو الماء.

تخلط الملوخية جيدا مع الشوربة وتوزع في أكياس الحفظ وتدخل الفريزر، يمكن استخدامها حتى بعد عام من التخزين دون تغيير في الطعم أو اللون.