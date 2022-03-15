الامارات | برج خليفة يشهد إعلان الفائزين بـ«أوسكار المدراء التنفيذيين» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يشهد إعلان الفائزين بـ«أوسكار المدراء التنفيذيين» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي لاستضافة حفل جوائز «البرج سي إي أو» للمديرين التنفيذيين في دورتها الخامسة خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري.

وتوصف جوائز «البرج سي إي أو» بأنها «أوسكار المدراء التنفيذيين»، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في مؤتمر صحافي يقام ببرج خليفة، اليوم.

وأطلقت الجوائز للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 2016، وجاءت النسخة الثانية لعام 2017 في المملكة المتحدة، وعقدت النسخة الثالثة عام 2018 بالصين، والنسخة السابقة عقدت عام 2019 في موريشيوس، وتعقد للمرة الأولى في دبي خلال الأسبوع الختامي لمعرض (إكسبو 2020 دبي). وقال الدكتور طارق أحمد نظامي، الرئيس التنفيذي لجوائز البرج: «تهدف الجائزة إلى تحفيز الشركات لتحقيق التميز، والاحتفاء بنجاح الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون الطريق لتأسيس معايير جديدة للتميز في الأعمال».

وأضاف: «يقام الحفل بحضور مسؤولين حكوميين، ووزراء من مختلف الدول، ونخبة من المديرين التنفيذيين، ورواد مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وأعضاء من شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية».

وأطلقت شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية جائزة الأعمال تحت اسم «جائزة البرج للرؤساء التنفيذيين» في يوليو 2016 في واشنطن، لتكريم كبار المديرين التنفيذيين للشبكة في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم، وللتعرف علناً إلى نجاحهم وإسهاماتهم الكبيرة في شبكة الأعمال ومجتمع الأعمال الدولي بشكل عام. وأوضح نظامي أن الجائزة تدعم الشركات لتبني أفضل الممارسات التجارية الدولية، ودعم الشركات لتحقيق التفوق والمنافسة، وتحقيق النمو المستدام.

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