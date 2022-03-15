الامارات | «احتفال السعادة» في القرية العالمية.. عروض مذهلة من العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «احتفال السعادة» في القرية العالمية.. عروض مذهلة من العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل القرية العالمية بمناسبة اليوم العالمي للسعادة عبر تنظيم احتفال السعادة، والذي تقيمه لأول مرة ولمدة أسبوع كامل، مع مجموعة من الاستعراضات التي يقدمها بعض فناني الشوارع الأكثر شهرة في العالم. وسيشهد ضيوف الوجهة خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 27 مارس الجاري، مجموعة من التجارب الترفيهية الرائعة والغنية بعناصر الفرح والتشويق في ساحات وشوارع القرية العالمية.

وتوفر إدارة أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مجموعة من عروض الشوارع العالمية الاستثنائية والرائعة في إطار فعاليات احتفال السعادة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية كل ليلة.

وسيقدم مجموعة من الفنانين والعارضين الرائدين من إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والسويد والأرجنتين وتنزانيا واليابان والهند وأستراليا، أعمالاً فنية مفعمة بالحياة في القرية العالمية، من ضمنها الرقص وفنون السيرك والكوميديا ومسرح الشارع وغيرها من الأعمال الفنية الرائعة، لتعزيز أجواء السعادة احتفالاً بهذه المناسبة.

ويعتبر عرض الشارع المتجول من المسرح الإسباني «إل كاروماتو» El Carromato، من أكثر الأعمال تميزاً في الاحتفال، حيث سيستمتع الضيوف بمشهد الدمى العملاقة المضاءة باستخدام تقنية LED، في عرض مفعم بالتشويق، وهي تقوم بأداء رقصات حيوية متناسقة على أنغام الموسيقى الرائعة، لإضفاء أجواء المرح في أرجاء القرية العالمية.

ويستضيف الاحتفال الجديد، الفنان الأسترالي، كريس بلايز، المشهور بفاير نينجا، والحائز على جوائز عديدة تقديراً للعروض التي قدمها في 24 دولة حول العالم، والتي تتميز بعروض نارية تشويقية. بينما سيتألق بطل اليابان هيروسان Herosan بأدائه الاستثنائي، الذي سيجذب الحاضرين لمشاهدة مهاراته في التوازن، والاستمتاع بعروضه الكوميدية وقدراته في استخدام عيدان الطعام الشهيرة.

كما سيشهد الاحتفال مشاركة فرقة ZUZU، التي تقدم مع مجموعة من فناني الأكروبات الأكثر شهرة في إفريقيا، عروضاً مستوحاة من التراث الثقافي في تنزانيا والممتد لـ2000 عام، ومن ضمنها ألعاب بهلوانية تتحدى الجاذبية، ومهارات الالتواء والرقصات الموسيقية وغير ذلك من الأعمال المتميزة.

وسيرتقي عرض Big Vic’s Kitchen الفردي السويدي، بشهرة القرية العالمية في مجال المطابخ والأطباق المتميزة إلى المستوى التالي.

• القرية العالمية تحتفل باليوم العالمي للسعادة مع استعراضات لفناني شوارع.

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