الامارات | «فنون العالم دبي» يعود مع مجموعة متنوعة من الفنانين

شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون العالم دبي» يعود مع مجموعة متنوعة من الفنانين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «فنون العالم دبي»، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، مع مجموعة متنوعة من العروض المميزة.

ويضم المعرض، الذي يُقام في ثلاث قاعات داخل مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و19 مارس الجاري، ما يزيد على 120 صالة عرض من أكثر من 50 دولة ويحظى بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون. وتشهد الدورة الحالية من المعرض، التي ترحب بفنانين من فرنسا والعراق وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول، ارتفاعاً بنسبة 60% في عدد صالات العرض المشاركة مقارنة بدورة العام الماضي.

ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدى أربعة أيام تحت عنوان أطلق العنان لمخيلتك، هواة جمع الأعمال الفنية والوكلاء الفنيين والمشترين الهواة، ويضم أعمالاً تهدف إلى تحفيز الخيال والفكر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news