الامارات | 17 مليار دولار عائدات المزادات على الأعمال الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار دولار عائدات المزادات على الأعمال الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت عائدات المزادات على الأعمال الفنية رقماً قياسياً جديداً عام 2021 بلغ 17.08 مليار دولار، أي بزيادة 60% عن عام 2020 و28% عن عام 2019، وهي زيادة أسهم فيها رواج الأعمال الرقمية، بحسب تقرير سنوي نشرته أمس، شركة Artprice، المتخصصة في مجال البيانات عن سوق الفن عالمياً. وقال رئيس الشركة، تييري إيرمان، إن الأزمة الصحية خلال العامين الأخيرين «أدت إلى تسريع عملية رقمنة سوق الفن بشكل كبير»، ملاحظاً أن «87% من دور المزادات البالغ عددها 6300 التي ترصد Artprice نشاطها باتت تمتلك كل ما يلزم لتنظيم مزادات عبر الإنترنت».

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