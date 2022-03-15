الامارات | الكويت تسمح بعودة الموائد الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بعودة الموائد الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت وزارة الصحة الكويتية بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المقبل، في مؤشر على تحسن الوضع الوبائي وانحسار القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا. وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها تعلن «مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته العام الجاري». وقالت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، الدكتورة بثينة المضف، إن هذه الخطوة تأتي «مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا» واستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف محافظات البلاد، وأن المؤشرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة أنشطة شهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم داخل البلاد. وتراجعت الإصابات اليومية المسجلة في البلاد بشكل واضح خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

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