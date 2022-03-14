داليا البحيري مع زوجها على «تيك توك» للمرة الأولى.. «بيقلدوا مشهد مسرحي شهير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة داليا البحيري، مقطع فيديو برفقة زوجها على تطبيق «تيك توك»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت داليا البحيري على مقطع الفيديو بأنها استطاعت إقناع زوجها للظهور معها على التيك توك لأول مرة، وكتبت: «أقنعت أبو علي يعمل Tik tok معايا أخيرا».

داليا البحيري وزوجها على «تيك توك»

وعمل الثنائي على تقليد مشهد من مسرحية «المتزوجون» بطولة الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة شيرين، خلال تناولهما الطعام.

وتعددت التعليقات من مستخدمي موقع إنستجرام على مقطع الفيديو الذي نشرته داليا البحيري مع زوجها لأول مرة على تيك توك، إذ قالت منى شعبان «سكر أوي انتو الاتنين»، وعلقت داليا زكي «اللهم بارك، ربنا يخليكم لبعض، دمكم خفيف أوي»، وطلبت أخرى منهما تكملة مشاهد مسرحية المتزوجون.

وذكر حساب يحمل اسم هبة على مقطع فيديو داليا البحيري وزوجها: «جوزك دمه خفيف أوي»، وكتبت لما صلاح «سكر خالص والله ربنا يسعدكم ويحفظكم»، وقالت لولا زكريا: «دويتو حلو أوي وعاملينه حلو أوي».

كما تفاعل على مقطع الفيديو العديد من زملاء الفنانة داليا البحيري، عدد من الفنانات مثل نيللي كريم وإيمي سالم.

مسرحية المتزوجون

ومسرحية المتزوجون هي إنتاج عام 1976، من بطولة الفنان سمير غانم والفنانة شيرين والفنان جورج سيدهم والفنان نجاح الموجي، وتأليف فيصل ندا، وإخراج حسن عبدالسلام.

وتدور أحداث مسرحية المتزوجون بشأن مشاكل المتزوجين سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، إذ يتزوج شاب فقير الذي يدعى مسعود من فتاة أرستقراطية التي تدعى لينا، رغم رفض والدها، ويعيش الثنائي سويا في منزل مسعود البسيط وتخوض لينا معه تجربة المعيشة البسيطة، ويظهر ذلك بشكل كوميدي أي طريف، وتتوالى الأحداث.